Трамп вважає, що наблизився до завершення війни між РФ та Україною

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати досягли “значного прогресу” у зусиллях, спрямованих на завершення російсько-української війни. За його словами, експорт з Росії скоротився, а Вашингтон продовжує шукати шляхи для припинення бойових дій.

Про це Дональд Трамп сказав на пресконференції під час зустрічі з лідерами країн Центральної Азії.

Трамп згадав про “вісім воєн”, які його адміністрації вдалося завершити протягом восьми місяців.

“У цей час ми розглядали, чи можливо завершити ще одну, між Росією та Україною. Ми ще не досягли цього, але я думаю, що ми досягли значного прогресу”, — сказав Трамп.

Також президент США зазначив, що експорт з РФ “значно скоротився”.

“Ми просто хотіли б бачити кінець війни. Так багато людей гине. Багато російських солдатів гине. Тож ми думаємо, що в якийсь момент вони стануть розумними та завершать війну”, — зазначив Трамп.