Трамп уособлює невизначеність — Трюдо

Уряд Канади готується до ймовірного повернення у Білий дім 45-го американського президента Дональда Трампа, який учора здобув перемогу на праймеріз у штаті Нью-Гемпшир. Прем’єр-міністр країни Джастін Трюдо наголосив, що республіканець “уособлює невизначеність”, повідомляє ABC.

За словами прем’єра, стосунки Вашингтона та Оттави за часів попередника Джо Байдена були керованими, адже вони мали можливість забезпечити спільне економічне зростання.

“Ми не знаємо точно, що він збирається робити, — сказав Трюдо щодо ймовірного повернення Трампа. – Ми подолали труднощі, поставлені адміністрацією Трампа сім років тому, протягом чотирьох років, коли ми довели той факт, що Канада та США досягають кращих результатів, коли ми робимо це разом”.