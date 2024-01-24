Політика

Трамп уособлює невизначеність — Трюдо

24 Січня 2024 12:14
читать на русском →
трамп

Уряд Канади готується до ймовірного повернення у Білий дім 45-го американського президента Дональда Трампа, який учора здобув перемогу на праймеріз у штаті Нью-Гемпшир. Прем’єр-міністр країни Джастін Трюдо наголосив, що республіканець “уособлює невизначеність”, повідомляє ABC.

За словами прем’єра, стосунки Вашингтона та Оттави за часів попередника Джо Байдена були керованими, адже вони мали можливість забезпечити спільне економічне зростання. 

“Ми не знаємо точно, що він збирається робити, — сказав Трюдо щодо ймовірного повернення Трампа. – Ми подолали труднощі, поставлені адміністрацією Трампа сім років тому, протягом чотирьох років, коли ми довели той факт, що Канада та США досягають кращих результатів, коли ми робимо це разом”.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
24 Січня 2024 11:05

В Бєлгородській області впав російський військово-транспортний літак Іл-76
24 Січня 2024 12:41

Росіяни пошкодили в Україні кожну сьому школу, – Міносвіти
24 Січня 2024 11:17

Шмигаль зустрівся з прем’єром Словаччини в Ужгороді
24 Січня 2024 09:35

Під удар у центрі Харкова потрапила 130-річна пам’ятка архітектури
24 Січня 2024 09:28

Ситуація на фронті зараз, можливо, навіть серйозніша, ніж два роки тому — Кулеба
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Більше віри, друзі!
Віталій ПОРТНИКОВ

Правда перестане бути правдою, якщо її каже “погана” людина?
Ігор ЧЕРНЯК

За закон про цифровізацію в ЗСУ – окремий респект
Павло КАЗАРІН

Україна складатиме іспит, імʼя якому – мобілізація
Віталій ПОРТНИКОВ

Безугла закрила Раду
Юрій САПРОНОВ

Ярмарок марнославства
усі думки