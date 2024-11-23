Політика

Трамп розглядає кандидатуру екс-глави розвідки на посаду свого представника в Україні
23 Листопада 2024 08:32
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війна, сша, україна
Річард Гренелл під час проведення Республіканської національної конвенції в Мілуокі, штат Вісконсин, США, 14 липня 2024 року / Фото Reuters

Дональд Трамп розглядає можливість призначення Річарда Гренелла, свого колишнього начальника розвідки, спеціальним посланником із врегулювання російсько-українського конфлікту, повідомили Reuters чотири джерела, знайомі з планами перехідного періоду.

«Гренелл, який був послом Трампа в Німеччині та виконував обов’язки директора національної розвідки у 2017-2021 рр., відіграватиме ключову роль у зусиллях Трампа щодо припинення війни, якщо його зрештою оберуть на цю посаду», – йдеться в повідомленні агентства.

За словами джерел Reuters, немає жодних гарантій, що Гренелл погодиться.

«Деякі позиції Гренелла можуть змусити лідерів України замислитися. У липні під час круглого столу в Bloomberg він висловився за створення «автономних зон» як засобу врегулювання конфлікту, що почався після вторгнення Росії на суверенну територію України. Він також заявив, що не підтримуватиме вступ України до НАТО в найближчому майбутньому, і цю позицію він поділяє з багатьма союзниками Трампа», – зазначає Reuters.

Прихильники Гренелла звертають увагу, що у нього довга дипломатична кар’єра і глибоке знання європейських справ. Крім роботи послом у Німеччині, Гренелл також був спеціальним посланником президента з мирних переговорів у Сербії та Косово.

Каролін Лівітт, представниця перехідної адміністрації Трампа, відмовилася від коментарів, сказавши лише, що про кадрові рішення обраного президента «він повідомлятиме в міру їх ухвалення».

Гренелл, який агітував за Трампа напередодні виборів 5 листопада, був одним із головних претендентів на посаду держсекретаря.

У підсумку його кандидатура була запропонована сенатору-республіканцю Марко Рубіо, що здивувало і засмутило деяких близьких союзників Гренелла.


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