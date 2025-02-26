Трамп пропонує “золоті карти” за 5 млн доларів як шлях до громадянства для іноземців і російських олігархів

Президент США Дональд Трамп хоче продавати “золоті карти” іноземцям, які створюватимуть робочі місця в Америці. Вартість такого шляху до громадянства – 5 мільйонів доларів.

Про це пише Reuters.

Дональд Трамп заявив у вівторок, 25 лютого, що хоче почати продавати золоті карти за 5 мільйонів доларів іноземцям, які хочуть переїхати до США і створити нові робочі місця.

Трамп сказав, що імміграційна програма, яка, за його словами, є законною, може розпочатися приблизно через два тижні. Він додав, що, можливо, російські олігархи зможуть претендувати на отримання “золотих карт”.