Економіка

Трамп пропонує “золоті карти” за 5 млн доларів як шлях до громадянства для іноземців і російських олігархів
26 Лютого 2025 08:04
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Дональд Трамп / Фото: Reuters
Дональд Трамп / Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп хоче продавати “золоті карти” іноземцям, які створюватимуть робочі місця в Америці. Вартість такого шляху до громадянства – 5 мільйонів доларів.

Про це пише Reuters.

Дональд Трамп заявив у вівторок, 25 лютого, що хоче почати продавати золоті карти за 5 мільйонів доларів іноземцям, які хочуть переїхати до США і створити нові робочі місця.

Трамп сказав, що імміграційна програма, яка, за його словами, є законною, може розпочатися приблизно через два тижні. Він додав, що, можливо, російські олігархи зможуть претендувати на отримання “золотих карт”.


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