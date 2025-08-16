Трамп після зустрічі з Путіним заявив про необхідність прямої мирної угоди

Президент США Дональд Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth про підсумки зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, яка відбулася в Алясці. За його словами, переговори пройшли успішно, а згодом він також мав телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським та кількома європейськими лідерами, включно з генсеком НАТО.

Трамп зазначив, що всі сторони дійшли висновку: найкращий шлях завершення війни — це не тимчасове перемир’я, а підписання прямої мирної угоди. Він підкреслив, що такий крок може врятувати мільйони життів.

Американський лідер також оголосив, що Зеленський у понеділок прибуде до Вашингтона на зустріч у Білому домі. Якщо домовленості просунуться, після цього Трамп планує організувати нові переговори вже з Путіним.