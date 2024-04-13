Політика

Трамп підтримує ідею надання допомоги Україні у вигляді позики

13 Квітня 2024 09:32
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допомога, трамп
Спікер Палати представників Майк Джонсон і кандидат у президенти від Республіканської партії, колишній президент Дональд Трамп під час прес-конференції, 12 квітня 2024 року, в Мар-а-Лаго в Палм-Біч, штат Флорида / Фото AP

Спікер Палати представників Джонсон провів першу офіційну зустріч із Трампом, де обговорив допомогу Україні та вибори в США, передає ABC News.

Раніше повідомлялося, що він провів консультації з Білим домом щодо України, але згоди досягнуто не було.

Після зустрічі з Джонсоном Трамп заявив, що республіканці “розглядають” питання про допомогу Україні.

“Що стосується законопроекту про допомогу Україні, ми розглядаємо його просто зараз. Ми думаємо про те, щоб зробити його у формі кредиту, а не просто подарунка. Ми продовжуємо роздавати подарунки в мільярди і мільярди доларів. Ми думаємо про це. Але для мене важливіші кроки Європи. Вони повинні давати гроші. Їм потрібно зрівнятися з нами. Якщо вони цього не зроблять, я буду дуже розчарований”, – заявив колишній президент.


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