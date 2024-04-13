Трамп підтримує ідею надання допомоги Україні у вигляді позики

Спікер Палати представників Джонсон провів першу офіційну зустріч із Трампом, де обговорив допомогу Україні та вибори в США, передає ABC News.

Раніше повідомлялося, що він провів консультації з Білим домом щодо України, але згоди досягнуто не було.

Після зустрічі з Джонсоном Трамп заявив, що республіканці “розглядають” питання про допомогу Україні.

“Що стосується законопроекту про допомогу Україні, ми розглядаємо його просто зараз. Ми думаємо про те, щоб зробити його у формі кредиту, а не просто подарунка. Ми продовжуємо роздавати подарунки в мільярди і мільярди доларів. Ми думаємо про це. Але для мене важливіші кроки Європи. Вони повинні давати гроші. Їм потрібно зрівнятися з нами. Якщо вони цього не зроблять, я буду дуже розчарований”, – заявив колишній президент.