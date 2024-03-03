Трамп переміг на кокусах у Міссурі, Мічигані та Айдахо

Колишній президент США Дональд Трамп у суботу, 2 березня переміг на кокусах Республіканської партії у штатах Міссурі та Айдахо, а також на партійному з’їзді в Мічигані, повідомляє агентство Reuters, посилаючись на попередні підсумки голосувань.

У всіх штатах він із великою перевагою переміг свого єдиного суперника – колишню губернаторку Південної Кароліни та експостпреда США при ООН Ніккі Гейлі. У Міссурі її підтримали лише 37 із присутніх на заході членів Республіканської партії.

На одному з 13 зборів учасники, знаючи, що Трамп легко переможе, вирішили заощадити час, просто попросивши встати всіх, хто підтримує Гейлі. У кімнаті з 185 делегатами, які голосували, 25-річний Картер Хаутман був єдиним, хто піднявся на ноги.

“Було трохи самотньо”, – сказав Хаутман в інтерв’ю Reuters.

Хоутман сказав, що, найімовірніше, проголосує за Трампа на загальних виборах у листопаді, якщо його висунуть кандидатом, але вважає важливим відстоювати свої переконання.

“Мені не сподобалося, як Трамп поводився після минулих виборів”, – сказав Хоутман.

Остаточні результати голосувань в інших штатах на момент написання замітки не було опубліковано, але, як повідомляв телеканал NBC, у деяких з округів Мічигану за Трампа проголосували 100 відсотків республіканців.

Зі свого боку, губернатор Айдахо Бред Літтл перед заходом відкрито підтримав Трампа, написавши в соцмережі X, що “настав час позбутися Джо Байдена і повернути президента Трампа в Білий дім”.

Перемоги на кокусах у Міссурі, Айдахо та Мічигані продовжили безперервну серію перемог Трампа на зустрічах Республіканської партії в різних штатах США – до цього його кандидатуру підтримали республіканці в Айові, Нью-Гемпширі, Неваді, Віргінських островах і Південній Кароліні – рідному штаті Ніккі Гейлі.

Водночас Мічиган – один із 13 штатів США, що “коливаються”, де немає усталеної традиції голосування за демократів або республіканців і спостерігається приблизно рівний рівень популярності обох партій. Результати голосування в цих штатах у минулому не раз відігравали вирішальну роль у результаті виборів.

Наступною великою подією в передвиборчій кампанії у США стане так званий “супервівторок” 5 березня, коли праймеріз партій відбудуться одночасно в 16 штатах. Остаточно ж кандидати на президентські вибори від демократів і республіканців будуть визначені влітку. Водночас Трампу ще належить відстояти у Верховному суді США своє право брати участь у праймеріз у низці штатів, де йому заборонили робити це через звинувачення в підбурюванні до штурму Капітолія на початку 2021 року.