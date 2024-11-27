Вже третього міністра оборони Китаю запідозрили в корупції, – FT

Міністр оборони Китаю Дун Цзюнь став фігурантом справи про корупцію, пише Financial Times з посиланням на джерела.

У чому саме підозрюють очільника оборонного відомства, поки що невідомо, повідомляється лише, що його справа є частиною ширшого розслідування корупції в Народно-визвольній армії Китаю.

Дун Цзюнь обійняв посаду міністра оборони Китаю в грудні 2023 року після того, як його попередник Лі Шанфу був відправлений у відставку через звинувачення в корупції.

Також через справу про корупцію позбувся посади і попередник Лі Шанфу на посаді міністра оборони Китаю – Вей Фенхе.

Влітку 2024 року Вей Фенхе і Лі Шанфу були виключені з Комуністичної партії Китаю і позбавлені генеральських звань.

Розслідування корупції в керівництві Збройних сил Китаю, зазначає Financial Times, може підірвати довіру Сі Цзіньпіна до його військових і ставить під сумнів їхню здатність “створити потенціал для вторгнення на Тайвань до 2027 року”. Про можливість такого вторгнення раніше заявляло ЦРУ, влада Китаю офіційно розроблення таких планів не підтверджувала.