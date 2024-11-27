В окупованих південних регіонах України спостерігаються масові відключення світла

На окупованій російськими військами території Запорізької області перервано подачу електрики, повідомив місцевий гауляйтер Євген Балицький. Причиною відключення, заявив він, стало пошкодження на лінії електропередачі.

Про перебої в електропостачанні заявила і “адміністрація” окупованої Херсонської області. Її голова Володимир Сальдо вранці 27 листопада повідомив, що було перервано подачу електрики до 172 населених пунктів.

Причиною, за його словами, стало аварійне відключення на лінії електропередачі ПЛ-330 кВ “Джанкой – Мелітополь”.

У місцевих пабліках пишуть, що електрики немає в усій окупованій частині Запорізької області, включно з Бердянськом і Мелітополем. Також жителі повідомляють про перебої з централізованою подачею води.