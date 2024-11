Російський вантажний корабель привіз на МКС “неприємний запах”

Російські космонавти на Міжнародній космічній станції тимчасово закрили сегмент станції після інциденту, пов’язаного з вантажним кораблем “Прогрес-90”.

У суботу, 23 листопада, корабель пристикувався до модуля “Поиск”, доставивши на борт запаси для екіпажу. Проте після відкриття люка космонавти відчули “неочікуваний запах і помітили краплі невідомої речовини”, що змусило їх знову закрити люк.

Представники NASA повідомили, що запах та краплі, найімовірніше, виникли через вивільнення газів із матеріалів усередині корабля. Келлі О. Гамфріс, речник Космічного центру імені Джонсона, зазначив, що загрози для екіпажу немає, а паливо “Прогресу”, хоча й є токсичним, не стало причиною інциденту.

“Прогрес-90” — автоматизований вантажний корабель, який доставляє на МКС продовольство, воду, наукове обладнання та інші необхідні запаси. Хоча ситуація не вплинула на загальну безпеку станції, російський сегмент залишався закритим до завершення моніторингу.

On Nov. 23, the unpiloted Progress 90 resupply spacecraft successfully docked to the International Space Station’s Poisk module. After opening the Progress spacecraft's hatch, the Roscosmos cosmonauts noticed an unexpected odor and observed small droplets, prompting the crew to…