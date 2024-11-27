Політика

Ізраїль і “Хезболла” домовилися про припинення вогню в Лівані
27 Листопада 2024 07:14
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Влада Ізраїлю та ліванське угруповання “Хезболла” домовилися про припинення бойових дій на лівано-ізраїльському кордоні, повідомив президент США Джо Байден.

За його словами, з пропозицією про перемир’я виступили Сполучені Штати, а прем’єр-міністри Лівану та Ізраїлю прийняли її. У канцелярії глави ізраїльського уряду Біньяміна Нетаньягу підтвердили, що військово-політичний кабінет країни схвалив пропозицію про припинення вогню в Лівані.

Згідно з домовленостями, режим припинення вогню набув чинності о 4:00 за місцевим часом 27 листопада. Крім того, Ізраїль протягом 60 днів повинен буде поступово вивести свої війська з ліванських територій.

Байден наголосив, що США не розміщуватимуть свої війська на півдні Лівану. Натомість, за його словами, Сполучені Штати разом із Францією та іншими країнами «нададуть необхідну допомогу» сторонам конфлікту.

У своїй промові президент США зазначив, що жителі сектору Гази, як і населення Лівану, «заслуговують на майбутнє в безпеці та процвітанні», а також на припинення бойових дій.

“Найближчими днями США разом із Туреччиною, Єгиптом, Катаром, Ізраїлем та іншими зроблять чергову спробу домогтися припинення вогню в Газі”, – заявив Байден. 

Він також закликав ХАМАС звільнити заручників, яких терористи руху захопили під час нападу на Ізраїль у жовтні 2023 року.


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