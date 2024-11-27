У Китаї засудили до смертної кари колишнього голову Bank of China

У провінції Шаньдун у Китаї засудили до смертної кари колишнього голову правління Bank of China Лю Ляньге, повідомляє “Сіньхуа”.

Суд також постановив конфіскувати все майно Лю і позбавити його цивільних прав.

За версією слідства, яку суд визнав доведеною, Лю отримав понад 121 мільйон юанів у вигляді хабарів і незаконно сприяв видачі кредитів. Він перебував під арештом із жовтня 2023 року.

Відповідно до вироку, смертну кару відкладено на два роки. Якщо за цей час Лю не вчинить нових злочинів, її замінять на довічне ув’язнення.

Bank of China – найстаріший банк Китаю, він перебуває в державній власності. Банк входить до десятки найбільших банків світу за ринковою капіталізацією.