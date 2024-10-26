Трамп і Гарріс мають по 49% підтримки в новому національному опитуванні

Дональд Трамп і віцепрезидентка Камала Гарріс мають рівну підтримку в 49% серед імовірних виборців за кілька днів до президентських виборів у США, згідно з новим національним опитуванням, проведеним коледжем Emerson.

Про це повідомляє Bloomberg.

Останнє опитування показує невелику зміну порівняно з початком жовтня, коли Гарріс підтримували 50% ймовірних виборців порівняно з 48% Трампа.

Головним питанням для виборців, як і раніше, залишається економіка – 45%, за нею йдуть імміграція (14%), загрози демократії (14%), доступ до абортів (7%), охорона здоров’я (6%) і злочинність (4%).

Опитування, проведене телефоном серед 1000 ймовірних виборців, має похибку 3 відсоткових пункти.