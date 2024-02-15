Політика

Трамп хоче, щоб США допомагали Україні в кредит

15 Лютого 2024 17:51
читать на русском →
трамп
45-й президент США Дональд Трамп / Фото: AP

Колишній президент США Дональд Трамп наполягає на тому, щоб надавати Україні допомогу у вигляді кредиту, який потрібно буде повернути. Така заява пролунала на тлі гальмування в Конгресі законопроєкту про подальшу підтримку України.

Про це Трамп сказав під час виступу на передвиборчому заході в Норт-Чарльстоні 14 лютого, передає Bloomberg.

«Вони хочуть дати їм [українцям] ще 60 мільярдів доларів. Зробіть це таким чином. Позичте їм гроші. Якщо їм це вдається, вони повертають нам гроші. Якщо вони не зможуть це зробити, вони не повинні повертати нам гроші», — заявив Трамп.

На його думку, США не повинні «просто віддати» Україні ці гроші, а натомість надати допомогу у формі кредиту.

Трамп порівняв цей план із угодами, які він, як стверджує, уклав зі спортсменами, що мали потенціал, але не мали грошей на початку кар’єри.

Деякі республіканці в Сенаті, які загалом підтримують допомогу Україні, зокрема Ліндсі Грем та Марквейн Маллін, підтримали ідею надавати допомогу Україні та іншим державам у формі безпроцентного кредиту без планового погашення.

На тлі цього експрезидент США підштовхує республіканців у Конгресі відхилити законопроєкт про фінансування України, Ізраїлю та Тайваню, вимагаючи більше заходів щодо імміграційної політики та безпеки кордону США.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
15 Лютого 2024 16:59

“В рази пекельніше за битву в Бахмуті”. Жорін розповів про бої за Авдіївку
15 Лютого 2024 17:15

The Hill: Законодавці США борються за “план Б” щодо допомоги Україні
15 Лютого 2024 16:09

Британія постачатиме Україні тисячі FPV-дронів у межах коаліції безпілотників
15 Лютого 2024 15:22

Працівників СБУ, які стежили за Bihus.info, відправили в зону бойових дій
15 Лютого 2024 14:10

Сирському довіряє лише 40% українців, Залужному – 94% – опитування
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Питання захисту прав військовослужбовців
Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
усі думки