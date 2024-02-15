Трамп хоче, щоб США допомагали Україні в кредит

Колишній президент США Дональд Трамп наполягає на тому, щоб надавати Україні допомогу у вигляді кредиту, який потрібно буде повернути. Така заява пролунала на тлі гальмування в Конгресі законопроєкту про подальшу підтримку України.

Про це Трамп сказав під час виступу на передвиборчому заході в Норт-Чарльстоні 14 лютого, передає Bloomberg.

«Вони хочуть дати їм [українцям] ще 60 мільярдів доларів. Зробіть це таким чином. Позичте їм гроші. Якщо їм це вдається, вони повертають нам гроші. Якщо вони не зможуть це зробити, вони не повинні повертати нам гроші», — заявив Трамп.

На його думку, США не повинні «просто віддати» Україні ці гроші, а натомість надати допомогу у формі кредиту.

Трамп порівняв цей план із угодами, які він, як стверджує, уклав зі спортсменами, що мали потенціал, але не мали грошей на початку кар’єри.

Деякі республіканці в Сенаті, які загалом підтримують допомогу Україні, зокрема Ліндсі Грем та Марквейн Маллін, підтримали ідею надавати допомогу Україні та іншим державам у формі безпроцентного кредиту без планового погашення.

На тлі цього експрезидент США підштовхує республіканців у Конгресі відхилити законопроєкт про фінансування України, Ізраїлю та Тайваню, вимагаючи більше заходів щодо імміграційної політики та безпеки кордону США.