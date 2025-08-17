Трамп анонсував “ВЕЛИКИЙ ПРОГРЕС” у переговорах з Росією

Президент США Дональд Трамп опублікував у соцмережі Truth Social коротке повідомлення: «ВЕЛИКИЙ ПРОГРЕС ЩОДО РОСІЇ. СЛІДКУЙТЕ ЗА НОВИНАМИ!» Деталей він не надав.

Публікація з’явилася після саміту Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним в Алясці та напередодні зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі завтра.

За словами спецпосланця Трампа Стівена Віткоффа, під час саміту Путін пішов на поступки щодо свого попереднього ультиматуму про «обмін територій». Представник США не уточнив деталей, але зазначив, що Кремль готовий розглядати обмін територіями на нинішніх лініях фронту, а не за адміністративними кордонами деяких із п’яти регіонів, що довгий час цікавили Путіна.

«Росіяни пішли на деякі поступки щодо всіх п’яти регіонів, — сказав Віткофф. — Ці питання будуть обговорюватися під час зустрічі з президентом Зеленським у Овальному кабінеті».

Віткофф підкреслив, що це свідчить про зміну позиції Кремля, але поки що цього недостатньо для повного мирного договору. «Це важливо, але поки що не достатньо. Ми почали бачити пом’якшення у підході до остаточного мирного рішення», — додав він.