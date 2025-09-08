Трамп анонсував телефонну розмову з Путіним та зустріч із лідерами ЄС щодо України

Президент США Дональд Трамп заявив, що найближчим часом проведе телефонну розмову з Путіним, щоб знову спробувати зупинити російську агресію проти України. Він також повідомив, що цього тижня до Вашингтона прибудуть лідери ЄС для обговорення питань безпеки України.

Про це повідомляє Fox News.

За словами Трампа, він впевнений у можливості знайти мирне вирішення ситуації. Президент США вчергове згадав про успішне врегулювання семи інших конфліктів.

Також Трамп висловив невдоволення поточною ситуацією, пов’язаною з війною в Україні, зокрема ударами РФ по мирних населених пунктах.

“Це така жахлива трата людства. Тож, ні, я не в захваті від того, що там відбувається, скажу вам. Я думаю, це буде вирішено. Ми це зробимо. Я вірю, що ми це вирішимо”, — сказав президент США.

Трамп заявив, що цього тижня до нього приїжджатимуть лідери Євросоюзу. Мета — обговорення питання безпеки України.

“Окремі європейські лідери приїдуть до нашої країни в понеділок чи вівторок індивідуально”, — заявив президент США.

Раніше Трамп оголосив, що готовий перейти до другого етапу санкцій проти Росії, не уточнюючи терміни та тип санкцій.