Ткаченко хоче “зарегулювати” Telegram

Необхідно включити експертну оцінку того, у який спосіб має відбуватись взаємодія країни із соціальною мережею Telegram. Про це заявив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна”.

“Telegram створив у собі спільноту, яка закрита від суспільства, тоді як усі медіа, що підпадають під закон “Про медіа”, відкриті, відомі їх власники, є певна звітність тощо. Тому телеграм – це питання, яке потребує реально експертного обговорення”, – розповів Ткаченко.

Як відзначив міністр, месенджер здатний швидко доносити інформацію, зокрема й до населення, яке перебуває на тимчасово окупованих територіях. Водночас він містить велику кількість російської активності.

“Окрім того, у Telegram немає зворотного зв’язку. Який він не був би у Facebook чи Google, але він є, ми принаймні знаємо, до кого звертатися. До кого звертатися в Telegram, це питання непросте”, – додав він.

Відповідаючи питання, чи планують в Україні запроваджувати державний контроль щодо Telegram або заборону, міністр відзначив, що радше йдеться саме про регулювання.

“Тому що Telegram-канали збирають кошти, і ми не знаємо чи платять вони податки – це перше питання. Друге питання – це знов таки з точки зору прозорості, власності, співпраці з суспільством, і розуміння того, у який спосіб ця взаємодія відбувається”, – пояснив Ткаченко.

Він зауважив, що питання регулювання поки що перебуває лише на стадії “давайте поговоримо”, однак настав час все ж включити експертну оцінку того, у який саме спосіб повинна відбуватись взаємодія між країною та месенджером.

Зокрема Ткаченко поскаржився на ігнорування діалогу з міністерством представниками соцмережі.

“Їм це не потрібно, тому що вони перебувають повністю поза зоною регулювання. Їм це не цікаво, вони існують у своїй бульбашці. Користуючись нагодою запрошуємо їх до діалогу”, – додав міністр.

Відповідаючи на питання, чи існує зв’язок між Telegram та російськими спецслужбами, Ткаченко відповів, що “переконатися в тому, що там є ФСБ-шні сліди, чи ще чиїсь, досить непросто. Але той факт, що комунікації з Telegram немає, викликає багато запитань і сумнівів”.