The Washington Post: Варіанти Зеленського виглядають погано або ще гірше

У той час як Росія посилює авіаудари і знову просувається на полі бою в Україні більш ніж через два роки після свого кривавого вторгнення, бойовим діям не видно кінця. І варіанти президента Володимира Зеленського щодо того, що робити далі – не кажучи вже про те, як виграти війну – варіюються від поганого до ще гіршого, пише The Washington Post.

Зеленський заявив, що Україна не погодиться ні на що інше, окрім повернення всієї своєї території, включно з землями, які Росія контролює з 2014 року. Але з огляду на те, що лінії бойових дій мало змінилися за останній рік, військове повернення смуг на сході і півдні України, які зараз окуповані Росією – близько 20 відсотків території країни – виглядає все менш і менш імовірним.

Переговори з президентом Росії Володимиром Путіним про припинення війни – те, що Зеленський відкидає, доки російські війська залишаються на українській землі – є політично токсичним. Українська громадськість виступає категорично проти здачі території, а Путін не демонструє жодної готовності погодитися на щось інше, окрім капітуляції України перед його вимогами.

Статус-кво жахливий. Боротьба зайшла в глухий кут, українці гинуть на полі бою щодня. Але припинення вогню – це також не вихід, кажуть українці, бо це лише дасть росіянам час для поповнення своїх сил.

Українські та західні чиновники вважають, що Зеленський значною мірою застряг. Допомога від Сполучених Штатів, найважливішого військового прихильника України, вже кілька місяців блокується республіканцями в Конгресі. Очікується, що раніше схвалені сучасні винищувачі – американські F-16 – надійдуть у війська пізніше цього року, але в обмеженій кількості, а це означає, що вони не змінять ситуацію. Країни НАТО все ще проявляють стриманість у наданні допомоги, про що свідчить нещодавній скандал після того, як президент Франції Еммануель Макрон заявив, що європейські країни не повинні виключати можливість відправки військ.

“Як Зеленський вийде з цієї ситуації? Я не маю жодного уявлення”, – сказав український депутат, який, як і інші чиновники та дипломати, опитані для цієї статті, говорив на умовах анонімності, щоб бути відвертим про дуже чутливу політику. “І, звичайно, це мене турбує”.

Найскладнішим для Зеленського буде управління очікуваннями власної країни. Підтримка його серед українців залишається високою, але після двох років війни і значних втрат “солідарність розхитується”, – сказав західний дипломат у Києві.

Високопоставлений український чиновник сказав: “Всі хочуть швидких рішень, але всі зрозуміли, що швидких рішень не буде”.

Цей рік мав стати для Зеленського роком виборів, але Конституція України забороняє вибори в умовах воєнного стану, і деякі чиновники побоюються, що Росія спробує оголосити Зеленського нелегітимним правителем, якщо він пробуде на посаді довше обраного п’ятирічного терміну – незважаючи на притаманне Путіну лицемірство, яке він сам неодноразово демонстрував, нехтуючи обмеженнями щодо термінів перебування на посаді.

Зеленському також доведеться виконати власну обіцянку – яку він регулярно повторює – повернути Україну до кордонів 1991 року, включно з Кримом, українським півостровом, в який Росія незаконно вторглася і оголосила своїм 10 років тому.

“Розумні люди знають, що це не реалістично”, – сказав український депутат, додавши, що це нереально: Політичному керівництву “потрібно було в якийсь момент скоригувати цю риторику”.

Песимізм щодо шансів України на полі бою посилився в останні місяці, оскільки російські війська повернули собі ініціативу на полі бою, значною мірою через те, що українцям не вистачає військ і боєприпасів.

Україна покладається на своїх західних партнерів у питанні озброєнь, але пакет безпекової допомоги від Сполучених Штатів на суму 60 мільярдів доларів вже шість місяців перебуває в Конгресі в глухому куті. Тим часом український уряд намагається вирішити проблему нестачі кадрів, оскільки заходи з мобілізації більшої кількості солдатів розділили суспільство.

Київ зараз готується до того, що допомога з боку США може бути припинена. Спікер Палати представників Майк Джонсон (республіканець, штат Луїзіана) нещодавно заявив, що пакет може бути винесений на голосування наступного тижня, але, як очікується, до нього будуть внесені зміни, наприклад, гроші можуть бути надані у вигляді позики, що збільшить і без того величезний борг України.

Навіть якщо допомога буде схвалена найближчим часом, затримка надіслала чіткий сигнал, що майбутня допомога не є гарантованою, особливо з огляду на президентські вибори в США цього року. Урядовці також занепокоєні тим, що Європі бракує виробничих потужностей, щоб компенсувати дефіцит американських боєприпасів, особливо артилерійських та протиповітряних – найбільших потреб України.

Зеленський заявив, що Україна надає пріоритет внутрішньому виробництву, але поки що воно задовольняє лише невелику частину потреб. Російські війська зараз стріляють у шість разів більше, ніж українці вздовж лінії фронту.

“Подивіться, у нас вже півроку немає боєприпасів. Принаймні, їх не вистачає”, – сказав український урядовець. “Ну добре, буде ще гірше. І що з того? Які ще є варіанти? Якщо партнери, які обіцяли дати нам боєприпаси, не дають їх, звичайно, ситуація погіршується. Але погіршиться і імідж США у світі”.

Рік тому настрої в Києві були стримано оптимістичними, оскільки Україна готувалася до великого контрнаступу із сучасними танками і бойовими машинами, щойно наданими західними партнерами. Але цей наступ не приніс значних успіхів, а нове озброєння не стало вирішальним.

Українські удари в глибині Росії по об’єктах військової інфраструктури та логістики, таких як нафтобази, посилилися, але сили Києва все ще перебувають під тиском уздовж лінії фронту, а останнім часом були відкинуті назад.

Українці змирилися з тривалою війною. Деякі з них воюють з 2014 року, коли Росія вперше розпалила конфлікт на сході України.

“Україна не має сили для нового наступу”, – сказав один західний посол. “Є два сценарії. Один сценарій – вони отримують підтримку для утримання оборонних ліній. … Другий – підтримки буде недостатньо, і Україна все одно захищатиметься, відчайдушно і з меншою кількістю живої сили”.

Якщо Київ зіткнеться з російськими військами без належної підтримки цього року, сказав посол, це призведе до збільшення кількості жертв і територіальних втрат, що поставить Україну у безвихідь.

Україна та її партнери повинні готуватися до 2025 року як до “ще одного року війни, а не мирних переговорів”, сказав посол. “Якщо Захід хоче миру, він повинен не лише реагувати на поточні потреби України, але й використати 2024 рік для того, щоб забезпечити Україну всім необхідним для переходу в режим наступу і досягнення значних успіхів у 2025 році”.

Але деякі потреби Україна повинна задовольняти самостійно. Польові командири повідомляють про нестачу військ уздовж лінії фронту, особливо піхоти, яка дислокується на передових позиціях. Військове командування наполягало на проведенні широкомасштабної мобілізації, але Зеленський висловив сумніви, навіть незважаючи на те, що Київ заявляє, що Москва планує призвати на службу ще 300 000 солдатів.

Нещодавно Зеленський підписав закон, який знизив мінімальний призовний вік в Україні до 25 років, але він заявив, що мобілізації додаткових 500 000 військовослужбовців, як пропонував колишній головнокомандувач ЗСУ, не буде. Генерал-полковник Олександр Сирський, новий головнокомандувач ЗСУ, заявив, що цифра 500 000 була “значно зменшена” після кадрового аудиту. Тим часом, до законопроекту, який знаходиться в парламенті і має на меті розширити параметри того, хто може бути призваний на військову службу, було внесено тисячі поправок.

Другий західний дипломат у Києві заявив, що адміністрація Зеленського та парламент України грають у “політичний пінг-понг” щодо мобілізації, оскільки вона є непопулярною. Хоча тисячі людей зголосилися воювати на початку війни, мало хто з тих, хто ще не записався, хоче це зробити зараз.

“Ніхто не хоче реально нести відповідальність на цьому етапі”, – сказав дипломат, який не був уповноважений говорити публічно.

“Але це доведеться зробити, – сказав дипломат. “Я маю на увазі, що так далі не може тривати. Я чую про людей на фронті, які просто не витримують. А потім, коли вони повертаються сюди у відпустку і бачать всіх цих молодих хлопців, які могли б бути там, я був би обурений цим. Тож ви отримуєте соціальну напругу навколо цього також”.

Широкомасштабна мобілізація також створить економічні проблеми. Гроші на зарплати солдатам не можуть безпосередньо надходити з іноземної допомоги, а деякі галузі вже стикаються з нестачею робочої сили. Українська економіка перебуває під тиском постійних ракетних і безпілотних атак на енергетичну інфраструктуру, що також відлякує іноземні інвестиції.

Тож як довго Україна зможе витримати стан війни? Український законодавець заявив, що країна не витримає статус-кво ще 10 років. Інші, однак, вважають, що війна може тривати ще довше.

“Це неприємна думка, але коли дехто каже, що це може зайняти десятиліття, ніхто не оскаржує це”, – сказав Тимофій Милованов, професор Київської школи економіки та колишній урядовий міністр.

“Ніхто не поступиться територією, але люди розуміють, що її повернення може зайняти багато часу”, – додав Милованов. “Якої форми це може набути? Тут думки розходяться. Довга війна, яка врешті-решт завершиться перемогою? Раптовий колапс у російській владній структурі? Успішний контрнаступ? Але для цього потрібна зовсім інша підтримка, ніж та, яку Україна має зараз”.