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The Washington Post: Кремль проводить дезінформаційну кампанію, щоб підірвати позиції Зеленського

16 Лютого 2024 19:51
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соцмережі, війна
Перший заступник глави адміністрації Кремля Сергій Кирієнко / Фото: Getty Images

Президент РФ Володимир Путін наказував своїм політтехнологам розробити дезінформаційну кампанію проти Володимира Зеленського. Так, через соцмережі мали просуватися теми, нібито український президент “істеричний і слабкий” та боїться, що його усунуть від влади.

Про це пише Washington Post із посиланням на документи, отримані від Європейської розвідувальної служби (ESISC).

Згідно з цими документами, вказівка кремля призвела до появи «тисяч постів у соціальних мережах і сотень сфабрикованих статей», які створювали цілі ферми тролів. Ці матеріали мали посилити напругу в стосунках між президентом Зеленським і колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

За даними, які отримало видання, на початку 2023 року кремль ставив чотири головні цілі для пропагандистської кампанії проти України: дискредитація військового та політичного керівництва Києва, розкол української еліти, деморалізація військ і дезорієнтація населення.

Такі завдання російським політтехнологам дав перший заступник голови адміністрації кремля Сергій Кирієнко. У виданні зазначають, що це сталося після успішного українського контрнаступу на Харківщині та Херсонщині.

Для того, щоб вважати кампанію успішною, у кремлі її оцінювали за такими критеріями: 

  • зниження рейтингу ключових осіб в офісі Зеленського, уряді та командуванні ЗСУ;
  • посилення переконання серед українців, що еліта країни працює тільки на себе;
  • зростання кількості відставок урядовців і публічних конфліктів;
  • перебільшення втрат українців у війні.

Видання пише, що кремлівські політтехнологи радили розвивати “мережу Telegram-каналів у поєднанні з Х (колишній Twitter) та Facebook/Instagram” як найефективніший спосіб проникнення в український медіапростір. Зазначалося, що аудиторія Telegram в Україні зросла на 600%, якщо порівняти з попереднім роком. 

Так, росіянам вдалося просунути фейковий пост у Facebook про те, що сім’я загиблого українського військового не отримала жодної допомоги. Цей допис назбирав понад 2 млн переглядів.

Іншим прикладом такої дезінформаційної кампанії став пост у Telegram, у якому зазначалося, що Київ “планує воювати до останнього українця”.

Окрім цього, у травні минулого року у Facebook з’явився сфабрикований допис про те, що “Валерій Залужний може стати наступним президентом України” — його переглянули 4,3 млн людей.

Після цього кремль віддав наказ створювати такі пости включно з повідомленнями про те, що західні лідери шукають заміну Зеленському.

Також росіяни працювали над створенням різних статей для іноземців з метою дискредитувати Зеленського. Зокрема, для французької аудиторії росіяни створили текст із заголовком “Диригентові набридли концерти Зеленського: дії США в Україні наводять на думку, що Вашингтон незабаром має намір позбутися Зеленського, не обговорюючи це з Парижем”.

В іншій статті росіяни описували, як Зеленський наполягав на захисті Бахмута всупереч бажанню Залужного. Це начебто призвело до смерті 250 000 бійців ЗСУ, що є “дуже перебільшеною кількістю загиблих”.


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