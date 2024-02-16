The Washington Post: Кремль проводить дезінформаційну кампанію, щоб підірвати позиції Зеленського

Президент РФ Володимир Путін наказував своїм політтехнологам розробити дезінформаційну кампанію проти Володимира Зеленського. Так, через соцмережі мали просуватися теми, нібито український президент “істеричний і слабкий” та боїться, що його усунуть від влади.

Про це пише Washington Post із посиланням на документи, отримані від Європейської розвідувальної служби (ESISC).

Згідно з цими документами, вказівка кремля призвела до появи «тисяч постів у соціальних мережах і сотень сфабрикованих статей», які створювали цілі ферми тролів. Ці матеріали мали посилити напругу в стосунках між президентом Зеленським і колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

За даними, які отримало видання, на початку 2023 року кремль ставив чотири головні цілі для пропагандистської кампанії проти України: дискредитація військового та політичного керівництва Києва, розкол української еліти, деморалізація військ і дезорієнтація населення.

Такі завдання російським політтехнологам дав перший заступник голови адміністрації кремля Сергій Кирієнко. У виданні зазначають, що це сталося після успішного українського контрнаступу на Харківщині та Херсонщині.

Для того, щоб вважати кампанію успішною, у кремлі її оцінювали за такими критеріями:

зниження рейтингу ключових осіб в офісі Зеленського, уряді та командуванні ЗСУ;

посилення переконання серед українців, що еліта країни працює тільки на себе;

зростання кількості відставок урядовців і публічних конфліктів;

перебільшення втрат українців у війні.

Видання пише, що кремлівські політтехнологи радили розвивати “мережу Telegram-каналів у поєднанні з Х (колишній Twitter) та Facebook/Instagram” як найефективніший спосіб проникнення в український медіапростір. Зазначалося, що аудиторія Telegram в Україні зросла на 600%, якщо порівняти з попереднім роком.

Так, росіянам вдалося просунути фейковий пост у Facebook про те, що сім’я загиблого українського військового не отримала жодної допомоги. Цей допис назбирав понад 2 млн переглядів.

Іншим прикладом такої дезінформаційної кампанії став пост у Telegram, у якому зазначалося, що Київ “планує воювати до останнього українця”.

Окрім цього, у травні минулого року у Facebook з’явився сфабрикований допис про те, що “Валерій Залужний може стати наступним президентом України” — його переглянули 4,3 млн людей.

Після цього кремль віддав наказ створювати такі пости включно з повідомленнями про те, що західні лідери шукають заміну Зеленському.

Також росіяни працювали над створенням різних статей для іноземців з метою дискредитувати Зеленського. Зокрема, для французької аудиторії росіяни створили текст із заголовком “Диригентові набридли концерти Зеленського: дії США в Україні наводять на думку, що Вашингтон незабаром має намір позбутися Зеленського, не обговорюючи це з Парижем”.

В іншій статті росіяни описували, як Зеленський наполягав на захисті Бахмута всупереч бажанню Залужного. Це начебто призвело до смерті 250 000 бійців ЗСУ, що є “дуже перебільшеною кількістю загиблих”.