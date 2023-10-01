The Warzone: Росіяни малюють силуети літаків, намагаючись обдурити ЗСУ

На російських військових аеродромах з’явилися силуети літаків, зокрема стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Як пише The Warzone, у такий спосіб російські військові мають намір ввести в оману українські безпілотники.

Американське видання звернуло увагу на супутникові знімки російського військового аеродрому Енгельс у Саратовській області, де базуються стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Експерти, що вивчали знімки, дійшли висновку, що російські військові почали використовувати на авіабазі спеціальні приманки, малюючи на аеродромі силуети бомбардувальників.

На зображеннях, отриманих компанією PlanetLabs, “видні двовимірні зображення”, одне з яких здається завершеним, а друге виглядає частково домальованим.

“Цілком можливо, що це якась низькопрофільна тканина/полотно або інша приманка, але вона практично не має вертикального розміру, тому, швидше за все, це фарба”, – йдеться у статті The Warzone.