Техно

The Warzone: Росіяни малюють силуети літаків, намагаючись обдурити ЗСУ

1 Жовтня 2023 16:59
читать на русском →

На російських військових аеродромах з’явилися силуети літаків, зокрема стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Як пише The Warzone, у такий спосіб російські військові мають намір ввести в оману українські безпілотники.

Американське видання звернуло увагу на супутникові знімки російського військового аеродрому Енгельс у Саратовській області, де базуються стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Експерти, що вивчали знімки, дійшли висновку, що російські військові почали використовувати на авіабазі спеціальні приманки, малюючи на аеродромі силуети бомбардувальників.

На зображеннях, отриманих компанією PlanetLabs, “видні двовимірні зображення”, одне з яких здається завершеним, а друге виглядає частково домальованим.

“Цілком можливо, що це якась низькопрофільна тканина/полотно або інша приманка, але вона практично не має вертикального розміру, тому, швидше за все, це фарба”, – йдеться у статті The Warzone.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
1 Жовтня 2023 20:06

Ворог атакує за п’ятьма напрямками – Генштаб
1 Жовтня 2023 20:19

У Варшаві на опозиційний мітинг прийшли сотні тисяч людей
1 Жовтня 2023 19:37

ЄС готує довгострокові безпекові зобов’язання для України – Боррель
1 Жовтня 2023 17:24

Зеленський прівітав ТрО
1 Жовтня 2023 16:41

Невідомі напали на блокпост під Харковом
Останні новини
усі новини

Думки

Павло КАЗАРІН

Не програти війну: чому травма 2019 року живе й надалі
Ігор ЧЕРНЯК

На війні чи ні?
Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
Павло КАЗАРІН

Тил забув про війну
Віталій ПОРТНИКОВ

Діалог з Україною
Ігор ЧЕРНЯК

Прикольний чувак… був… застрелився…
усі думки