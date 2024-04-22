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The New York Times: Нова надія України

22 Квітня 2024 15:54
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війна
Ілюстративне фото / The New York Times

Американські кошти допоможуть Україні поповнити запаси за двома позиціями, які зіграли ключову роль у війні – артилерійських снарядів і зенітних боєприпасів.

Нові снаряди для артилерії та ППО почнуть надходити в Україну вже за кілька днів після того, як законопроєкт стане законом. Сума в 60 мільярдів доларів дасть змогу закупити зброю на кілька місяців вперед, пише The New York Times.

Частина допомоги також піде на навчання. Це фінансування допоможе вирішити ще один український дефіцит – кадровий, дозволивши військовим швидше підготувати новобранців до служби. Воно також допоможе навчити українські війська користуватися деякими сучасними видами озброєнь, які вони раніше отримували від західних союзників, включно з танками Abrams і винищувачами F-16.

Щойно допомога почне надходити, Україна, найімовірніше, почне використовувати її на східному фронті, де Росія нещодавно захопила Авдіївку. Це може зупинити нещодавнє просування російської армії і запобігти більш масштабному наступу.

Деякі аналітики побоюються, що Україні, яка не має достатніх запасів, буде важко захистити територію навколо Харкова, і чорноморське узбережжя.

“Отримавши додаткову допомогу, Україна, ймовірно, зможе зміцнити оборону і зберегти найважливіші міста”, – говорить Джуліан Барнс, який займається питаннями розвідки і національної безпеки.

Якщо все піде добре, Україна може почати наступальну кампанію 2025 року, можливо, щоб відвоювати території на сході та південному сході країни. Одна з важливих цілей – вбити клин між східною частиною Донбасу і Кримом.

Деякі критики пакета допомоги стверджують, що він навіть не дасть змоги Україні зупинити просування Росії. Сенатор Джей Ді Венс, республіканець зі штату Огайо, каже, що американське виробництво наразі не може йти в ногу з російським виробництвом зброї. Для Росії конфлікт має більше значення, ніж для Заходу, і Москва виділяє на нього більше ресурсів, стверджують ці критики.

Найбільш реалістичний сценарій для України – це, ймовірно, не повернення до довоєнних кордонів. Країна буде меншою, але вона зможе зберегти більшу частину території, а потім інтегруватися в Європу економічно і стратегічно. Це набагато краще, ніж повна поразка.

У суботу 20 квітня Палата представників США після місяців суперечок затвердила проєкт з фінансуванням на подальшу підтримку України, завтра (23 квітня) очікується його ухвалення Сенатом.


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