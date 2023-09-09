Лонгріди

The Guardian: Колекція дивних союзників Путіна зростає з кожним днем

9 Вересня 2023 19:16
читать на русском →
путін

Президент РФ Володимир Путін, мабуть, почувається досить відчайдушно, якщо розраховує на дружбу та підтримку Кім Чен Ина. “Дружити з Путіним – все одно, що лягати в ліжко з отруйною змією, – пише оглядач The Guardian Саймон Тісдалл. – Рано чи пізно тебе вкусять”.

Кім буде обережним, знаючи, як Росія покинула його країну після 1991 року. Будь-яка угода, ймовірно, вимагатиме згоди Пекіна, розлютить США та порушить ембарго ООН.

Якщо продаж зброї таки відбудеться, це означатиме посилення позиції Китаю.

Найбільше у світі Кім після невдалого флірту з Дональдом Трампом хоче уваги, хоче, щоб до нього ставилися як до великого лідера, яким він себе вважає.

Путін підтримує й інших дивних союзників, що поділяють його ворожість до західних демократій і потребують допомоги. Серед них виділяється Іран. Його некомпетентний, агресивно жорсткий клерикальний режим зумів відвернути від себе більшість іранців.

Цього тижня відзначаються перші роковини вбивства в поліції Махси Аміні, затриманої за порушення ісламського дрес-коду. З того часу режим нічому не навчився, окрім як стати ще репресивнішим.

Росія підтримує і двох інших союзних диктаторів – Башара Асада та Олександра Лукашенка.

Велике обурення викликає нудотна проросійська балакучість політиків у демократичних країнах, розташованих ближче до України. Не йдеться про прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана чи правих у Німеччині. Йдеться про Словаччину. Якщо опитування виявляться вірними, то цього місяця прем’єр-міністром Словаччини може бути обраний популіст Роберт Фіцо.

Поки Путін шукає нових корисних ідіотів для порятунку свого корабля, що тоне, консервативна, євроскептично налаштована Польща, в якій у жовтні пройдуть вибори, може стати наступною мішенню його погроз, тактики залякування і розколу виборців і ЗМІ. Генерал Раймунд Анджейчик, голова польських збройних сил, закликає НАТО та Захід бути жорсткішими з російськими «бандитами».

“Він правий. Настав час поставити заслін Путіну та його спритним друзям на півночі і на півдні теж”, – робить висновок Саймон Тісдалл.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
9 Вересня 2023 18:59

Сили оборони мають успіх біля Роботиного та Кліщіївки – Генштаб
9 Вересня 2023 17:43

МЗС України відреагувало на спільну декларацію G20
9 Вересня 2023 16:55

У Марокко кількість жертв перевищила 1000
9 Вересня 2023 15:48

G20 опублікувала декларацію лідерів
9 Вересня 2023 13:40

Учасники саміту G20 погодили “українську частину” підсумкової декларації
Останні новини
усі новини

Думки

Юрий САПРОНОВ

Влада це не назавжди
Леонід Маслов

Весільний міністр Резников і воєнні Мавіки
Віталій ПОРТНИКОВ

Эрдоган уехал ни с чем
Александр КИРШ

Новые “мирные контуры”, или К чему подталкивают Украину
Олександр СОЛОНЬКО

Кожна посадка перекопана, все інше — заміновано. Ми робимо величезну роботу, щоб пробитися на півдні
Юрий САПРОНОВ

Харьковские нардепы должны, нет – обязаны не вылазить из Министерств, лоббируя Харьков
усі думки