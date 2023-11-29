The Economist: Росія готова скористатися політичними розколами в Україні

Видання “The Economist” пише, що Росія готова скористатися політичними розколами в Україні, відмовою від виборів під час війни та розчаруваннями щодо успіхів ЗСУ на фронті.

Видання вказує, що в Києві дедалі більш напруженим стає політичне протистояння лідерів, президент Володимир Зеленський вбачає конкурента в головнокомандувачі Збройних сил України Валерії Залужному, хоча той не демонструє політичних амбіцій.

На думку “The Economist”, з цього скористається РФ і її пропагандистська машина. Хоча російська пропаганда також скористається, якщо в Україні не відбудуться вчасно вибори.

“Джерела української розвідки кажуть, що Росія вже намагається скористатися амбіціями і напруженістю. Речник ГУР Андрій Черняк навів докази, які свідчать про нові російські стратегії для різних електоратів: одна з них спрямована на зміцнення підтримки в Росії, інша – на підрив довіри до Заходу, а третя – на посилення невдоволення в Україні. За його словами, існує окрема дезінформаційна кампанія для українських солдатів, з глибоко фальшивими відео, які нібито показують, як командири різних рівнів заохочують своїх підлеглих здаватися в полон. “Росія не змогла зробити те, що їм потрібно на полі бою, але тут вони досягли справжнього успіху”.

Високопоставлене урядове джерело “The Economist” припускає, що російська пропаганда набрала обертів, бо має “матеріал для гри”.

Представник влади визнає, що існує корупція. Менеджмент часто неефективний. Україна недостатньо підготувала свою економіку до війни. Але тільки Росія може виграти, якщо президент буде змушений піти у відставку.

“Деякі з наших політиків не надто переймаються російською загрозою, і це мене злить. Вони думають, що можуть поборотися за владу, знищити Зеленського, і це не матиме жодних наслідків”, – обурився співрозмовник видання.

Він додав, що служби безпеки з початку війни ефективно ліквідували більшість важелів російського впливу – і найефективнішими важелями тепер є “самі українці”.

На лінії фронту Росія має відносно хороший період війни. Росіяни задовольняють значну частину своїх потреб у живій силі за рахунок рекрутування серед бідних і з в’язниць. Нещодавно засуджений канібал був помилуваний для участі в бойових діях.

Україна, навпаки, намагається мобілізувати широкі верстви населення. Армійське начальство набирає людей на рівні, який ледь покриває природні втрати на фронті. Але якщо більшість мобілізованих на початку війни знали, за що вони воюють, то мало хто з новобранців має таку ж готовність, і заповнити квоти набору стає все важче.

“Політична напруженість навряд чи допоможе цьому процесу”, – припускає “The Economist”.

Крім того, сумніви в Україні і за кордоном щодо напряму війни досягають і солдатів на передовій, хоча поки що це не вплинуло суттєво на поведінку чи моральний дух бійців.

“Людям під обстрілом байдуже, посварився Залужний із Зеленським чи ні”, – каже один із командирів.

На фронті ніхто не говорить про необхідність повернутися до Києва, щоб “виправити політику”. Йдеться лише про те, щоб залишитися живим.

Для українських захисників немає жодних сумнівів у тому, що ворог все ще становить небезпеку. І це змушує боротися, “незалежно від того, що відбувається в Києві чи Вашингтоні”.