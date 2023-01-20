The Economist: Ердоган може втратити посаду президента

Опитування в Туреччині свідчать, що Ердоган може втратити посаду президента через чотири місяці, якщо опозиція об’єднається навколо єдиного кандидата і вибори пройдуть більш-менш прозоро, пише The Economist.

“Усім відомо, що скривджений, ізольований турецький президент може завдати великої шкоди. Він може розпалити більш запеклі територіальні суперечки з Грецією та Кіпром. Він може створити подальшу плутанину і розбрат у Сирії. Він може дозволити 5 мільйонам мігрантів та біженців у Туреччині вирушити до південної Європи. І він міг би піти далі за свою нинішню відмову зайняти бік у конфлікті в Україні”, – стверджує видання.

Тим не менш, Туреччині потрібен Захід, не в останню чергу для відновлення певної стабільності в її неабияк пошарпаній економіці.

Ердоган все ще сподівається на покращений та розширений митний союз з ЄС, який сприятиме зростанню економіки. Йому необхідно знайти спосіб відродити прямі іноземні інвестиції, які скоротилися через політичну та економічну невизначеність.

Туреччина покладається на західні технології підвищення своєї низької продуктивності. І Туреччині потрібна західна зброя, особливо американські винищувачі.

“Все це неможливо забезпечити, якби Ердоган відвернувся від демократії та приєднався до клубу диктаторів. Все це дає йому сильний стимул не відставати від Заходу”, – робить висновок газета.