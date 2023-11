The Beatles повернулися на вершину музичних чартів Великої Британії

У п’ятницю The Beatles повернулися на вершину британського музичного чарту з треком-рекордсменом «Now And Then», увійшовши в історію як група з найбільшим розривом між першим і останнім номером.

Як передає Reuters, «Now And Then», названа останньою піснею «Бітлз», в ній звучить голос покійного учасника групи Джона Леннона, що був оброблений за допомогою штучного інтелекту. Трек також містить частини, записані живими учасниками Полом Маккартні та Рінго Старром, а також покійним Джорджем Гаррісоном.

Це 18-й хіт гурту №1 у Великій Британії, він повертає The Beatles на вершину офіційного чарту синглів через 60 років після першого синглу групи №1 «From Me to You». Це досягнення також оновлює рекорд The ​​Beatles як британського колективу з найбільшою кількістю синглів №1 у Великобританії в історії офіційних чартів.

“Це приголомшливо. Це здуло мене з ніг”, – прокоментував Маккартні. «Це також дуже емоційний момент для мене. Мені це подобається!»