Суспільство

Терористи ХАМАС звільнили двох громадян Америки

20 Жовтня 2023 21:21
читать на русском →
сша, полонені

Палестинський рух ХАМАС у п’ятницю звільнив двох громадян США, яких тримав у заручниках після нападу на Ізраїль 7 жовтня.

Про це повідомив ХАМАС у поширеній в соцмережах заяві, а також CNN та The Times of Israel із посиланням на американські та ізраїльські джерела.

У ХАМАС стверджують, що ухвалили рішення про звільнення двох заручників у результаті перемовин із Катаром (там базується керівництво політичного крила ХАМАС).

“У відповідь на зусилля Катару бригади “Аль-Кассам” звільнили двох американських громадян (матір і її дочку) з гуманітарних міркувань, а також щоб довести американському народу і всьому світу, що заяви Байдена і його фашистської адміністрації є неправдивими і безпідставними”, – йдеться в заяві.

Джерела ЗМІ повідомляють, що йдеться про жінку та її доньку, яких вирішили відпустити із сектору Гази “з гуманітарних міркувань” через поганий стан здоров’я матері. Їх передали Червоному Хресту, й вони найближчим часом виїдуть через Єгипет.

В ізраїльських медіа пишуть, що звільнення заручників – це односторонній крок ХАМАС, й Ізраїль нічого не пропонував взамін.

Офіційно ані Вашингтон, ані Єрусалим не коментували ситуацію.

За даними ізраїльської сторони, в заручниках у ХАМАС перебувають понад 200 людей – громадян Ізраїлю, а також іноземців, переважно з другим ізраїльським громадянством.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
20 Жовтня 2023 21:21

Терористи ХАМАС звільнили двох громадян Америки
20 Жовтня 2023 19:18

Ще один облгаз Фірташа відтепер контролюється “Нафтогазом”
20 Жовтня 2023 16:27

Розслідування завершено: до суду направлений обвинувальний акт щодо настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла
20 Жовтня 2023 13:41

У центрі Києва невідомі люди з ножем напали на військового
20 Жовтня 2023 11:47

Євросоюз починає узгоджувати деталі 12 пакета санкцій проти РФ
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

ЗСУ вдарили “атакамсами”
Олексій АРЕСТОВИЧ

SANTA MARIA COREDEMPTOR
Юрій БУТУСОВ

Почалась дуже важка битва за Авдіївку
Дмитро ЯРОШ

Бажаю Ізраїлю перемоги
Віталій ПОРТНИКОВ

Допомога США Україні
Павло КАЗАРІН

Не програти війну: чому травма 2019 року живе й надалі
усі думки