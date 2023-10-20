Терористи ХАМАС звільнили двох громадян Америки

Палестинський рух ХАМАС у п’ятницю звільнив двох громадян США, яких тримав у заручниках після нападу на Ізраїль 7 жовтня.

Про це повідомив ХАМАС у поширеній в соцмережах заяві, а також CNN та The Times of Israel із посиланням на американські та ізраїльські джерела.

У ХАМАС стверджують, що ухвалили рішення про звільнення двох заручників у результаті перемовин із Катаром (там базується керівництво політичного крила ХАМАС).

“У відповідь на зусилля Катару бригади “Аль-Кассам” звільнили двох американських громадян (матір і її дочку) з гуманітарних міркувань, а також щоб довести американському народу і всьому світу, що заяви Байдена і його фашистської адміністрації є неправдивими і безпідставними”, – йдеться в заяві.

Джерела ЗМІ повідомляють, що йдеться про жінку та її доньку, яких вирішили відпустити із сектору Гази “з гуманітарних міркувань” через поганий стан здоров’я матері. Їх передали Червоному Хресту, й вони найближчим часом виїдуть через Єгипет.

В ізраїльських медіа пишуть, що звільнення заручників – це односторонній крок ХАМАС, й Ізраїль нічого не пропонував взамін.

Офіційно ані Вашингтон, ані Єрусалим не коментували ситуацію.

За даними ізраїльської сторони, в заручниках у ХАМАС перебувають понад 200 людей – громадян Ізраїлю, а також іноземців, переважно з другим ізраїльським громадянством.