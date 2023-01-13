Суспільство

Терехов оскаржуватиме штраф за порушення мовного закону

13 Січня 2023 20:17
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терехов, мова

Мер Харкова Ігор Терехов подав позов до Уповноваженого із захисту державної мови через повторний штраф за порушення мовного законодавства.

Цю інформацію Суспільне Харків підтвердив речник мерії Юрій Сидоренко.

“Він оскаржує штраф як фізична особа, а не як мер. Суть позову мені не відома, бо він звернувся до суду як приватна особа”, — сказав Сидоренко.

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь підтвердив, що Терехов подав позов до суду.

“Про позов дізнався вчора (12 січня), коли дивився свою пошту”.

У позові мер планує оскаржити постанову про накладання другого штрафу за невикористання державної мови.

“Перший випадок стосувався щодо виступу недержавною мовою на телебаченні. Наступна постанова стосувалася застосування недержавної в Telegram-каналі і на його сторінці в соцмережі. Тоді ми обійшлися попередженням. Але в зв’язку з тим, що продовжились факти застосування недержавної, ми розглянули справу, запропонували надати пояснення, прибути для розгляду цієї справи особисто або представнику, адвокату. Жодної реакції не було. Тому було прийнято рішення про накладання штрафу”, — каже Кремінь.

Сума накладеного штрафу складає 3400 гривень. Кошти від сплати штрафів за порушення мовного закону йдуть у бюджет місцевої громади.


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