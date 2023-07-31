Тепловізори Hikmicro Falcon FH25 та Hikmicro Falcon FQ50: Порівняння та Вибір Оптимальної Оптики

Вступ: Подивімось на Тепловізори

Тепловізори – це захоплюючий світ технологій, який дозволяє нам бачити теплові випромінювання об’єктів навколо нас. Ці цінні пристрої знаходять застосування в різних галузях, включаючи пошуково-рятувальні операції, військове використання, охоронні служби та багато інших. У цій статті ми розглянемо два потужних тепловізори від Hikmicro – Falcon FH25 та Falcon FQ50 (https://sotnyk.net/teplovizor-hikmicro-falcon-fq50) – і проведемо порівняння їх характеристик, щоб допомогти вам знайти оптимальну оптику для своїх потреб.

Огляд Тепловізора Hikmicro Falcon FH25

Тепловізор Hikmicro Falcon FH25 – це надійний і компактний прилад з високоякісними характеристиками. Завдяки своєму високочутливому тепловому датчику та великому діаметру об’єктиву, FH25 забезпечує чітке та деталізоване зображення з великої відстані. Цей тепловізор має широкий зсув теплового зображення, що робить його ідеальним для спостереження в різних умовах освітлення. FH25 має простий інтерфейс та багато корисних функцій, що робить його доступним та зручним для користувача.

Огляд Тепловізора Hikmicro Falcon FQ50

Тепловізор Hikmicro Falcon FQ50 – це прогресивний прилад з передовими можливостями. Він має високороздільний тепловий датчик та великий об’єктив, що дозволяє отримувати неймовірно чіткі та деталізовані зображення. FQ50 оснащений продуманими функціями, такими як розпізнавання облич, відстеження руху та аналіз температур, що дозволяє використовувати його в різних областях. Завдяки високій швидкості оновлення зображення та потужному процесору, FQ50 гарантує високу продуктивність та надійність.

Порівняння Тепловізорів

Давайте порівняємо основні характеристики та можливості цих тепловізорів:

Роздільна Здатність

Тепловізор Hikmicro Falcon FH25 (https://sotnyk.net/teplovizor-hikmicro-falcon-fh25) має роздільну здатність 384×288 пікселів, тоді як Тепловізор Hikmicro Falcon FQ50 має значно вищу роздільну здатність – 640×512 пікселів. Це дозволяє FQ50 забезпечити більш деталізоване зображення та покращену розпізнаваність об’єктів навіть на великих відстанях.

Теплова Чутливість

Тепловізор Hikmicro Falcon FH25 має теплову чутливість 50 мК, тоді як Тепловізор Hikmicro Falcon FQ50 має ще більшу теплову чутливість – 40 мК. Це означає, що FQ50 може виявляти менші різниці температур і забезпечує вищу точність та надійність в різних умовах.

Швидкість Оновлення Зображення

Тепловізор Hikmicro Falcon FH25 має швидкість оновлення зображення 50 Гц, тоді як Тепловізор Hikmicro Falcon FQ50 має ще більшу швидкість – 60 Гц. Це дозволяє отримувати плавні та чіткі зображення навіть при швидкому русі.

Вага та Розмір

Тепловізор Hikmicro Falcon FH25 має компактні розміри та легку вагу, що робить його зручним для перенесення та використання в полі. Тепловізор Hikmicro Falcon FQ50, хоча і має більше розміри, але це компенсується його потужними можливостями та високою продуктивністю.

Збереження та Передача Даних

Обидва тепловізори мають можливість записувати відео та знімати фотографії для подальшого аналізу та збереження доказів. Крім того, вони оснащені інтерфейсами для передачі даних, такими як Wi-Fi та USB, що дозволяє зручно обмінюватись даними з іншими пристроями.

Висновки

Тепловізори Hikmicro Falcon FH25 та Hikmicro Falcon FQ50 – це дві потужні моделі з вражаючими характеристиками та функціональністю. Вибір між ними залежить від ваших потреб та конкретних застосувань. FH25 є відмінним вибором для загальних застосувань та тих, хто шукає легкий та компактний тепловізор для перенесення, в той час як FQ50 стане надійним партнером для професіоналів та завдань з високими вимогами до якості зображення. Запрошуємо вас відвідати магазин професійної оптики Сотник, де ви зможете ознайомитись з обома моделями тепловізорів та знайти той, що найкраще відповідає вашим потребам!