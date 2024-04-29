Техно

Telegram заблокував чат-боти ГУР та СБУ

29 Квітня 2024 07:13
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Чат-боти, через які можна було повідомити про рух російської техніки, зникли з месенджера Telegram.

Головне управління розвідки України підтвердили інформацію.

“Сьогодні керівництво платформи Telegram необґрунтовано заблокувало низку офіційних ботів, які протидіяли військовій агресії Росії проти України, в тому числі заблоковано “Головний бот розвідки”. Це відбулось всупереч правилам та публічних заяв, які керівництво Telegram публічно декларувало”, – повідомили у ГУР.

Також у ГУР закликав не потрапляти у шахрайську пастку російських спецслужб, які масово створюють боти-клони, схожі на офіційні українські.

Раніше засновник Telegram Павло Дуров заявив, що компанія Apple надсилає його компанії листи щодо доступу їхніх користувачів до деяких каналів. Унаслідок цього можливі “неминучі зміни” для українських користувачів iPhone.


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