Технології майбутнього: огляд електричних моделей Mercedes-Benz

Світ електромобілів стрімко розвивається, і Мерседес став одним із лідерів у цій галузі, пропонуючи інноваційні рішення для екологічних і розкішних поїздок. Бренд активно розширює лінійку своїх електромобілів https://www.mercedes-benz.ua/buy-new/eq/, які поєднують передові технології, високий рівень комфорту та продуктивність.

Mercedes-Benz EQS: флагман електромобілів

Mercedes-Benz EQS — це електричний седан преміумкласу, який став флагманом у лінійці електромобілів бренду. Його розроблено з акцентом на розкіш, продуктивність і новітні технології. EQS оснащений акумулятором ємністю до 108 кВт/год, що дозволяє проїжджати до 770 км на одному заряді (за циклом WLTP). Завдяки інноваційній платформі та надзвичайно аеродинамічному дизайну EQS поєднує енергоефективність із плавністю ходу.

Салон пропонує неперевершений комфорт і розкіш, а також новітні технології, серед яких виділяється MBUX Hyper Screen — величезний сенсорний дисплей, який охоплює всю ширину панелі приладів. Це забезпечує інтуїтивно зрозуміле керування всіма функціями автомобіля.

Mercedes-Benz EQE: продуктивність і стиль

EQE також представляє новітні технології в сфері електромобілів, але в більш компактному форматі. EQE пропонує до 660 км запасу ходу, що робить його відмінним вибором для тих, хто шукає електромобіль для щоденних поїздок із дальністю. Його 90 кВт/год акумулятор забезпечує швидке заряджання та ефективне використання енергії.

Дизайн EQE також відповідає новітнім трендам мерседес електро, з акцентом на аеродинаміку та комфорт. Інтер’єр оснащений передовими мультимедійними системами та системами допомоги водієві, такими як адаптивний круїз-контроль і автоматичне паркування.

Mercedes-Benz EQC: стильний електрокросовер

Став одним із перших повністю електричних кросоверів бренду, який зберігає традиційну розкіш і комфорт. EQC оснащений двома електродвигунами загальною потужністю 408 кінських сил і акумулятором ємністю 80 кВт·год, що забезпечує запас ходу до 400 км.

Завдяки системі повного приводу та швидкому прискоренню, EQC надає водіям чудову продуктивність навіть на складних дорогах. Салон поєднує високоякісні матеріали з новітніми технологіями, такими як система мультимедіа MBUX і широкий набір функцій для допомоги водієві.

Mercedes-Benz EQB: сімейний електрокросовер

EQB — це електричний компактний кросовер, який поєднує у собі екологічність та простір для великої родини. Завдяки своїм компактним розмірам і можливості розміщення до семи пасажирів, EQB є ідеальним вибором для сімейного використання. Акумулятор забезпечує запас ходу до 419 км, а завдяки системі швидкого заряджання автомобіль можна зарядити до 80% за приблизно 30 хвилин.

Інтер’єр EQB створений для комфорту і функціональності, включаючи інноваційну систему MBUX та безліч розумних рішень для зберігання багажу. Крім того, EQB пропонує високий рівень безпеки завдяки системам допомоги водієві та активному контролю над автомобілем.

Лінійка електро Мерседес вражає своїм поєднанням інноваційних технологій, розкоші та продуктивності. Від флагманського седана Mercedes-Benz EQS до сімейного кросовера EQB, бренд пропонує електромобілі для будь-яких потреб і уподобань. Кожна модель демонструє високий рівень екологічної ефективності, комфорту та передових рішень, підтверджуючи лідерські позиції Mercedes у світі електромобілів.