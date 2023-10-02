Суспільство

Те, що смакує “Малюк-Ам” та їх турботливим батькам!

2 Жовтня 2023 19:51
  На правах реклами
Пломбір Малюк-Ам. Морозиво Ласунка

Коли до вашого соціального статусу додається важливе слово «мама» або «тато», щонайменше удвічі зростає рівень відповідальності.

Що одягнути, аби не замерз, що сказати, аби засвоїв, чим нагодувати, щоб не тільки смачно, а і корисно?

Безліч завдань, але принаймні з одним із них на протязі багатьох років допомагає впоратися «Ласунка», пропонуючи смачні десерти, які обирають, коли хочеться потішити малечу і не відчувати при цьому докорів сумління!

Пишаємося тим, що ми знайшли таку ідеальну формулу. Маємо на увазі наш винятково смачний та абсолютно натуральний пломбір «Малюк-Ам», який вже давно заслужив довіру та любов багатьох прихильників прохолодних десертів.

Адже раніше купити морозиво, дійсно якісне та натуральне, було ой як непросто. Купа підсолоджувачів, барвників та консервантів у складі аж ніяк не сприяли покупці…

Втім, маленькі оченята із такою жагою зазирали у магазинні камери з освіжаючими десертами, що «Ласунка» просто не могла не створити для них морозиво, яке відповідало б найвищому стандарту якості, мало якісний натуральний склад та при цьому особливий неповторний смак. Сказано-зроблено!

Так народився пломбір «Малюк-Ам».

З добірного молока, масла, цукру та яєчного жовтка. І все це у хрусткому цукровому стаканчику. Та чи могли ми прогнозувати, що цей пломбір та-а-ак прийдеться до смаку не лише діткам, а і їх батькам. Навіть більше – доктору Комаровському, хто як ніхто інший розуміє, яким має бути дитяче харчування і знає, що якісне морозиво варто розглядати не лише як солодку винагороду, а ще – як гарантований покращувач настрою!

Ну а тим часом наш настрій покращує той факт, що тисячі українських родин залюбки продовжують обирати «Малюк-Ам» – пломбір, створений з любов’ю до дітей від 3-х до 99-ти рочків!


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