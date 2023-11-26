Таємнича смертельна хвороба вбиває собак у США

Випадки невідомої смертельної респіраторної хвороби у собак поширилися по усім США. Випадки захворювання з’явилися в Орегоні, Індіані, Іллінойсі, Вашингтоні, Айдахо, Каліфорнії, Неваді та на всьому північному сході, передає Fox News. Наразі ветеринари намагаються визначити, що спричиняє таємничу хворобу.

Першим симптомом, кажуть експерти, є кашель, який може тривати кілька тижнів і який стійкий до традиційного лікування антибіотиками.

«Здається, це відбувається дуже-дуже швидко», — сказала доктор Ліндсі Ганзер, ветеринар ветеринарного центру Норт-Спрінгс у Колорадо-Спрінгс . «[Собаки] страждають від цього кашлю, який просто не зникає… потім раптом у них розвивається пневмонія».

Виконавчий директор Вашингтонської лабораторії діагностики хвороб тварин Кевін Снеквік, чия установа досліджувала захворювання, описав симптоми хвороби в інтерв’ю ЗМІ.

«У вашої собаки підніметься температура, і він почуватиметься погано», — сказав Снеквік. «Він стане млявим, тобто йому захочеться більше лежати, коли зазвичай він бажає пограти надворі… і кашель, який посилюється. Вологий кашель, надривний кашель».

Згідно з департаментом сільського господарства штату Орегон, симптоми також включають чхання, виділення з очей або носа, втома, сині або фіолетові ясна через нестачу кисню, проблеми з диханням і негативні тести на інші поширені респіраторні захворювання.

Із середини серпня Міністерство сільського господарства штату Орегон отримало понад 200 повідомлень про невідомий стан.

Хоча Американська ветеринарна медична асоціація повідомила, що фахівці спостерігають за випадками захворювання в інших штатах, незрозуміло, скільки домашніх тварин постраждало по всій країні.

Собаки, швидше за все, інфікуються цим захворюванням, перебуваючи в тісному контакті з численними іншими собаками на грумерах, у розплідниках і місцях вигулу, сказала Ганзер.