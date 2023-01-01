Тарифи на комуналку та соцвиплати: що зміниться з 1 січня

З 1 січня зміниться тариф на електроенергію для бізнесу, а от ціна газу залишиться без змін. Ряд змін впроваджує й НБУ, зокрема виводить з обігу купюри номіналом 5, 10, 20, 100 гривень. Також фінансову звітність з 2023 року потрібно буде подавати лише в електронній формі.

Кого це стосуватиметься та про всі інші зміни у новому році повідомляє 24 канал.

Тариф на воду

З 1 січня повинен був зрости тариф на воду, однак зросте тариф на воду, однак згодом стало відмо, що НКРЕКП скасувала постанову про підвищення тарифів на водопостачання, яку ухвалила раніше.

Голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський зазначив, що проєкти рішень про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення Комісія відправила на доопрацювання.

Тариф на електроенергію

Тарифи для побутовий споживачів залишатимуться без змін до кінця воєнного стану й залежатимуть від обсягу спожитих кіловатів: до 250 – 1,44 гривні за кіловат-годин, понад – 1,68 гривні за кіловат-годин.

А от тариф для бізнесу зросте на 15 копійок за кіловат-годину. При цьому середнє зростання ціни електроенергії для промислових енергоємних споживачів складе близько 4 копійок за кіловат-годину.

Пенсії та зарплати

З 1 січня мінімальна зарплата та розмір пенсії залишаться без змін. Відтак мінімалка складатиме протягом усього 2023 року 6 700 гривень. Що стосується пенсії, то максимальна становитиме 20 920 гривень, мінімальна – 2 093 гривні.

Також нещодавно міністр фінансів розповів, що держава шукатиме спосіб проіндексувати пенсії у 2023 році. Скоріш за все це відбудеться на весні.

З 2023 року зросте розмір страхового стажу для виходу на пенсію. Потрібно буде накопичити не менше, ніж 30 років стажу. Це пов’язано з тим, що до 2028 року в Україні буде підвищуватись страховий стаж на рік кожного нового року. Відповідно, у 2028 році, щоби вийти на пенсію в 60, необхідно буде мати стажу не менше 35 років.

Соцдопомога та виплати для ВПО

Щоб забезпечити виплатами групи населення котрі їх потребують під час війни, уряд прийняв постанову, що дозволяє автоматичне продовження соціальної допомоги, дія якої спливла під час воєнного стану.

Це стосується, зокрема, людей та дітей з інвалідністю, а також дітей, які позбавлені батьківського піклування. Тож 1 січня будуть автоматично продовжені такі соціальні виплати та допомоги:

на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування,

на дітей, хворих на тяжкі захворювання,

дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів,

особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

особам, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю І та II групи внаслідок психічного розладу;

особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

Також продовжено до 31 грудня 2023 року перехідний період для виплати щомісячних компенсаційних виплат непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку.

Виплати для ВПО

З 30 листопада набула чинності постанова, котра припиняє автоматичне нарахування державної соціальної допомоги та пільг під час воєнного стану. Тож виплати від держави не поновлюватимуться, якщо територіальну громаду, де проживає людина, виключили з відповідного переліку.