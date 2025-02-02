Тарифи і погрози: Трамп ополчився на найближчих союзників Америки

Прем’єр-міністр Данії колесить Європою в пошуках підтримки, тоді як президент Дональд Трамп націлився на Гренландію. Президент Колумбії стикається з гнівом Трампа з приводу міграції. А канадські та мексиканські лідери заметушилися в суботу після того, як на їхні країни обрушилися тарифи їхнього найближчого союзника, США.

Як пише The Washington Post, після повернення на посаду минулого місяця Трамп взяв на озброєння підхід до нав’язування влади США усьому світові – підхід, за якого що більш доброзичливою є країна, то більше в нього важелів для розриву зв’язків, скорочення торгівлі та примусу лідерів до виконання його вимог. Суперники і вороги в Москві та Пекіні не стикалися з подібними погрозами, почасти тому, що Трамп не має над ними такої влади. У суботу канадський і мексиканський імпорт було обкладено 25-відсотковим податком, а китайські товари – 10-відсотковим податком на додачу до чинних тарифів.

Представники адміністрації Трампа кажуть, що цей підхід приніс кілька швидких перемог – наприклад, змусив президента Колумбії Густаво Петро відступити минулими вихідними і дозволити продовження депортаційних рейсів до його країни після розвороту двох військових літаків. Водночас лідери Данії оголосили про вкладення майже 2 мільярдів доларів у гарантування безпеки Гренландії – крок, який навряд чи задовольнить мету Трампа встановити контроль над територією, але все ж є спробою втамувати його голод.

Але критики попереджають, що стиль Трампа «можу – роблю – правий» може легко обернутися зворотним ефектом. За словами деяких критиків, у Китаю є свіжі аргументи в Латинській Америці, що він є більш передбачуваним партнером, ніж Вашингтон. А в Європі лідери були змушені зосередитися на вимозі територіальних завоювань з боку свого найближчого союзника і захисника, замість того щоб розробляти стратегію підтримки України, оскільки Росія продовжує наступати. Деякі європейські політики також попереджають, що якщо Трамп вдарить по них тарифами, як він заявив у п’ятницю, що зробить це «безумовно», то вони також будуть менш поступливими щодо його політики стосовно Китаю.

«Будь-яка країна, Колумбія, Бразилія чи Чилі, якщо їхній експорт страждає в певній країні, перша природна реакція – звернутися до іншої країни, наприклад, до Китаю, який нарощує свою присутність у Латинській Америці, щоб дізнатися, чи будуть вони купувати їхню продукцію в кращих умовах», – сказав Хуан Мануель Сантос, колишній президент Колумбії. «У довгостроковій перспективі, так, це завдає шкоди країні, проти якої спрямовані санкції, але довгострокові наслідки негативні для всіх».

За словами Трампа, він протистоїть багаторічній практиці, коли союзники США сприймали підтримку Вашингтона як належне. За його словами, країни, що залежать від доброї волі Вашингтона, не мають права відкидати його прохання про надання території, прийняття депортованих мігрантів або будь-які інші вимоги.

«Ви їх приймете, і вам це теж сподобається», – сказав Трамп у середу про свої розбірки з Колумбією, викликавши сміх і оплески прихильників у Східному залі Білого дому, коли він підписував перший закон за час свого терміну – закон Лейкена Райлі, який дасть змогу затримувати нелегальних іммігрантів, звинувачених у злочинах, пов’язаних зі злодійством.

Президент похвалився, що його тарифні погрози змусили колумбійських лідерів швидко дати задній хід.

«Колумбія вибачилася перед нами протягом години, ґрунтуючись на тому, що я сказав, а це значить, що ви платитимете такі тарифи, які ще ніхто не платив», – заявив Трамп, впиваючись своєю здатністю змусити іншого лідера підкоритися його волі.

Тактика Трампа незвичайна – вона відрізняється навіть від його першого терміну, коли він запровадив тарифи на імпорт сталі та алюмінію з Європи і широкий спектр товарів з Китаю, серед інших цілей. Але ті дії, як правило, були так чи інакше пов’язані з питаннями торгівлі: зміцненням американського виробництва або протидією тому, що, за словами Трампа, є крадіжкою інтелектуальної власності та іншими несправедливими діями Китаю.

Однак цього разу Трамп використовує тарифи як інструмент ширшого примусу – тактика, яка, на думку критиків, послаблює принципові аргументи Вашингтона проти інших країн, як-от Китай і Росія, що намагаються залякати своїх сусідів, щоб змусити їх підкоритися.

У п’ятницю Трамп заявив, що Китай, Мексика і Канада зіштовхнуться з тарифами, тому що «всі троє не дуже добре з нами поводилися»: Китай – за те, що дозволив фентаніловій промисловості виробляти заборонені наркотики для експорту в США, Мексика – за те, що, за його словами, допустила пористість кордонів, а Канада – за «несправедливий» торговельний дисбаланс.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо в п’ятницю пообіцяв «рішучу» відповідь Сполученим Штатам за тарифи.

Трамп також націлився на Панаму через канал, Бразилію, Індію та інші країни, пригрозивши їм не продовжувати спроби зменшити залежність від американського долара, а також на Європейський союз, який, як він сказав у п’ятницю, «жахливо з нами обійшовся».

Вимоги до близького союзника проявилися особливо яскраво, коли Трамп націлився на Гренландію, автономну територію Данії. Трамп каже, що хоче, щоб Гренландія стала частиною Сполучених Штатів – і він просуває це питання, навіть попри заперечення Данії. Деякі данці кажуть, що вороже поглинання посилило б апетити Пекіна щодо Тайваню і домагання Кремля на Україну.

Данські лідери особливо занепокоєні підходом Трампа після суперечливої телефонної розмови між ним і прем’єр-міністеркою Метте Фредеріксен за тиждень до інавгурації, повідомили три європейські політики, які говорили на умовах анонімності, щоб відверто розповісти про делікатне обговорення. Про дзвінок уперше повідомила газета Financial Times.

Данські лідери спочатку не сприйняли висловлювання Трампа про бажання США захопити автономну територію всерйоз, вирішивши, що це риторичний прийом, покликаний покласти початок переговорам про розширення доступу США до острова, який є коморою найважливіших корисних копалин, а також спостережним пунктом для військової активності в Арктиці. За словами європейських політиків, після дзвінка все змінилося.

Данські політики приватно висловили недовіру підходу Трампа, зазначивши, що Данія 20 років воювала разом з американцями в Афганістані на знак союзницької солідарності, незважаючи на те, що війна була непопулярна серед їхніх виборців.

Трамп «просто прямо і відверто говорить із людьми. І в кінцевому підсумку я думаю, що дипломатія в багатьох випадках працює краще, коли ви говорите прямо, а не використовуєте банальності і мову, яка ні до чого не призводить», – сказав держсекретар Марко Рубіо в інтерв’ю SiriusXM’s Megyn Kelly минулого тижня.

У вівторок Фредеріксен здійснив бліц-візит Європою, заїхавши в Берлін, Париж і Брюссель для проведення кризових переговорів з іншими лідерами. Подібний графік, як правило, використовується в разі безпосередньої загрози вторгнення, а не для розмов про те, як поводитися з союзником.

Під час своїх публічних виступів Фредеріксен утримувалася від згадки Трампа або його погроз на ім’я, але було зрозуміло, що її місією рухають вимоги Вашингтона.

«Нам потрібно активізуватися в Європі. Нам потрібна сильніша і рішучіша Європа, яка буде все більше стояти на своєму», – сказала вона журналістам під час спільного виступу з канцлером Німеччини Олафом Шольцем після їхньої зустрічі у вівторок.

Шольц підтримав її у виразах, які, за його зізнанням, найчастіше застосовуються до Росії та Китаю.

«Недоторканність кордонів – це основоположний принцип міжнародного права», – сказав він.

«Кордони не повинні змінюватися силою», – сказав він і перейшов на англійську, щоб додати: “Кого це може стосуватися”.

Однак Трамп не подає ознак того, що він готовий поступитися.

«Я думаю, що з Гренландією ми розберемося. Я думаю, що ми її отримаємо», – сказав Трамп журналістам у понеділок на борту літака Air Force One. «Я не знаю, які претензії на неї має Данія, але було б дуже недружелюбно, якби вони не дозволили цьому статися. Тому що це для захисту вільного світу. Це не для нас. Це для вільного світу».

Європейські політики кажуть, що якщо Трамп запровадить тарифи, вони вважають, що зможуть згуртуватися і виробити спільну відповідь у масштабах усього Європейського союзу. Загальний торговельний ринок Європейського союзу майже такий самий великий, як і у Сполучених Штатів, що дає йому економічні важелі тиску на Вашингтон – за умови, що 27 країн союзу збережуть єдність. Але будь-яка суперечка може швидко загостритися, тим більше що блок, як і раніше, залежить від Сполучених Штатів.

Критики підходу Трампа кажуть, що президент має підтримувати зв’язки із союзниками, а не використовувати їх у своїх інтересах, щоб відвойовувати території.

«Ми – американці – не хочемо приєднуватися до Путіна у спробах розвалити суверенну країну», – написав на сайті Substack Майкл Макфол, посол у Росії за президента Барака Обами. «Це не тільки підкріпить домагання Путіна на сході України… але й дасть зелене світло [голові КНР Сі Цзіньпіну] на захоплення Тайваню. Якщо ми думаємо, що Гренландія потрібна нам для національної безпеки, то Сі може легко стверджувати, що йому потрібен Тайвань».

Один із високопоставлених європейських чиновників з питань безпеки попередив, що агресивний підхід Вашингтона може легко призвести до зворотного результату.

Якщо Сполучені Штати «не збираються допомагати Європі з Росією, Європа не зможе допомогти США з Китаєм», – сказав чиновник, виступаючи на умовах анонімності, щоб відверто розповісти про розчарування у Вашингтоні. «Краще працювати разом».