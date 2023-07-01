“Таке буває раз у житті”. Глава ЦРУ про вербування шпигунів у РФ

Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що невдоволення в Росії у зв’язку з війною в Україні — це можливість для вербування шпигунів, яке випадає раз у житті, і що його відомство не збирається упускати цю можливість.

“Незадоволення війною продовжить роз’їдати російське керівництво під безперервним потоком державної пропаганди та репресій”, – сказав Бернс під час своєї лекції в британському Фонді Дітчлі в Оксфордширі.

«Це невдоволення створює можливість для нас у ЦРУ, яка випадає раз на покоління. Ми її не проґавимо», — цитує Бернса агентство Reuters.