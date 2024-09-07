Ситуація з забрудненням Десни і Сейму дещо покращилася – Міндовкілля

На ділянці річки Десна перед Черніговом продовжуються заходи з насичення киснем поверхневої води. У точках аерації вміст кисню за 2 доби подвоївся. Колір води повертається до природного, сторонні запахи майже відсутні.

Про це повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.

Забруднення рухається повільніше, ніж течія Десни. Його швидкість сповільнилася в межах міста Чернігів на ділянці зруйнованого автомобільного мосту. По всій протяжності річки в межах Чернігова та нижче по течії до села Количівка ознаки забруднення не спостерігаються.

Укргідрометцентр спільно з Держводагентством мають надати оновлений прогноз щодо руху органічного забруднення Сейму та Десни у напрямку Києва.

Масову загибель риби вдалося зупинити. Є поодинокі випадки мору риби у селах Макошино та Салтикова Дівиця на Чернінівщині. У цілому, на території Чернігівської та Сумської областей зібрано по 12 тонн загиблої риби. Місцева влада та активісти розчищають притоки Десни, щоб риба могла дістатися місць, куди не дійшло забруднення.