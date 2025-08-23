Ситуація в Серебрянському лісництві: своєчасне відведення підрозділів є критично важливим для уникнення оточення

Ситуація на сході України залишається напруженою: російські війська намагаються розвинути успіх у районі Серебрянського лісництва, повідомляють аналітики спільноти DeepState. За їхніми даними, противник активно використовує невеликі піхотні групи, які просочуються вглиб оборони, чинять постійний тиск і намагаються закріпитися на нових ділянках.

“Трапляються випадки, коли позиції СОУ наявні лише в доповідях, а потім противник раптово опиняється в тилу на позиціях дронщиків чи вже РЕРівців тощо”, – йдеться у дописі DeepState.

Особливо складна обстановка, за оцінками спостерігачів, складається у лісовій зоні на північному березі Сіверського Дінця — від Григорівки до Дронівки. Там існує ризик перерізання шляхів, що може мати негативні наслідки для українських позицій. У DeepState застерігають, що своєчасне відведення підрозділів є критично важливим для уникнення оточення.

Російські сили прагнуть повністю витіснити українські війська з Серебрянського лісництва, фактично завершивши багаторічні бої за цей район. Водночас вони нарощують тиск у напрямку Ямполя і були зафіксовані поблизу дороги Ямпіль-Зарічне. У самому ж Зарічному ситуація розгортається несприятливо для українських оборонців: противник поступово закріплюється в межах населеного пункту, і вибити його стає дедалі складніше.