Ситуація на фронті сьогодні 24 червня

Протягом доби 24 червня ворог завдав 53 ракетних та 11 авіаційних ударів. Також, здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби відбулось понад 10 бойових зіткнень.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Російські окупанти надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. На цих напрямках, включаючи Бахмутський та Куп’янський, ворог намагався наступати. Протягом доби тут відбулось понад 10 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Галаганівка Чернігівської області; Нововасилівка, Чуйківка, Фотовиж Сумської області, а також Окіп, Червона Зоря, Ветеринарне, Пильна, Козача Лопань, Огірцеве, Гатище, Бочкове, Бударки, Чугунівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Берестового, успіху не мав.

На Лиманському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Веселого.

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Сєверного. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Новоолександрівка, Керамік, Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Уманське, Веселе, Карлівка, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському та Бахмутському напрямках ворог проводив безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Пречистівки, Золотої Ниви та Макарівки Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Катеринівка, Богоявленка, Новомихайлівка, Благодатне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Новоукраїнка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії, зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ.

Окупаційна армія російської федерації продовжує обкрадати цивільне населення на тимчасово окупованих територіях України.

Так, в дачному кооперативі між населеними пунктами Лугівка та Фабричне, російські військовослужбовці масово викрадають майно та особисті речі з будинків місцевих жителів. Авіація сил оборони за добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу противника та знищила 1 зенітно-ракетний комплекс ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 зенітний ракетний комплекс “Стріла”, 3 райони зосередження особового складу та військової техніки, 12 гармат на вогневих позиціях та 2 станції РЕБ противника.