Ситуація мегакритична: у Чернігівській області ввели графіки відключень світла

Через масований удар, якого росіяни завдали 1 жовтня по Чернігівщині, були уражені важливі енергетичні об’єкти. Внаслідок обстрілу було відключено 307 тисяч споживачів у кількох районах області. Ситуацію в системі енергопостачання області фахівці назвали “мегакритичною”.

Про це повідомили в АТ “Чернігівобленерго”.

“Ситуація в системі енергопостачання області мегакритична. Через масований удар, який ворог здійснив сьогодні, були уражені важливі енергетичні об’єкти, що спричинило системну аварію в мережі і призвело до відключення одразу 307 тисяч споживачів у кількох районах області”, – йдеться в повідомленні.

Наявної в енергосистемі потужності недостатньо, щоб заживити одразу всіх споживачів, тож енергетики вимушено застосовують графік погодинного відключення електропостачання. Діяти він буде з 20:00 1 жовтня.

“Задіяні у графіку будуть одразу чотири черги. Принцип, за яким він застосовуватиметься: три години через шість – три години зі світлом і шість годин без світла. Враховуйте: у графіку окремо відмічений час на перепідключення – у цей період електроенергія буде відключатися і вмикатися”, – зазначили в обленерго.

Енергетики наголосили, що це тимчасове рішення на час проведення відновлювальних робіт на пошкоджених об’єктах.