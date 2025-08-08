Сирський заявив про загрозливу ситуацію навколо Покровська

Ситуація на підступах до Покровська на Донеччині залишається загрозливою через наступ російських військ на фланги. На цій ділянці фронту зосереджено понад 110 тисяч військових із найбільш боєздатних угруповань РФ, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю журналістці Наталії Нагорній.

“Активні дії на цьому напрямку тривають понад рік. Попри те, що там перебувають найпотужніші угруповання російської армії, нам вдається тримати ситуацію”, — сказав Сирський.

За його словами, активний наступ у бік міста окупанти розпочали після захоплення Авдіївки у лютому 2024 року. Сили оборони застосовують усі можливі заходи для утримання Покровська та навколишніх територій.

“Ворог змінював тактику, збільшував кількість військ, залучав бронетехніку, але ми утримуємо позиції. Так, ситуація складна, але ворог несе значні втрати. Тут щодня фіксують найбільшу кількість атак. Наші війська роблять усе, щоб Покровськ і Покровська агломерація залишалися під українським контролем”, — наголосив головнокомандувач.