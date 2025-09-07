        Політика

        Сирський: Сили оборони відновили контроль над 26 кв. км території

        Віктор Алєксєєв
        7 Вересня 2025 11:47
        Сирський: “Працював у районах ведення активних бойових дій – на Покровському, Добропільському, Сіверському напрямках” / Фото Генштаб ЗСУ
        Сирський: “Працював у районах ведення активних бойових дій – на Покровському, Добропільському, Сіверському напрямках” / Фото Генштаб ЗСУ

        Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що за останній тиждень українські захисники відбили близько 350 атак російських військ на Покровському напрямку. Про це він написав у соцмережі.

        За словами Сирського, саме на цій ділянці фронту противник зосередив найбільше своїх сил, намагаючись прорвати оборону. Водночас українські підрозділи не лише стримують натиск, а й проводять результативні штурмові дії. Так, втративши в серпні 5 кв. км, Сили оборони відновили контроль над 26 кв. км території. Подібна позитивна динаміка спостерігається і на Добропільському напрямку.

        Головнокомандувач зазначив, що провів роботу на командних пунктах у районах активних бойових дій, вислухав доповіді командирів і віддав необхідні розпорядження для посилення оборони. Зокрема, йдеться про забезпечення військових додатковими боєприпасами та дронами, зміцнення систем РЕБ і фортифікацій.

        Також Сирський вручив нагороди воїнам 82-ї окремої десантно-штурмової бригади та 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади, подякувавши їм за стійкість, професіоналізм і хоробрість.

        «Кожен знищений окупант наближає нас до справедливого миру для України», – підкреслив він.


