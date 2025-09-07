Сирський: Сили оборони відновили контроль над 26 кв. км території

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що за останній тиждень українські захисники відбили близько 350 атак російських військ на Покровському напрямку. Про це він написав у соцмережі.

За словами Сирського, саме на цій ділянці фронту противник зосередив найбільше своїх сил, намагаючись прорвати оборону. Водночас українські підрозділи не лише стримують натиск, а й проводять результативні штурмові дії. Так, втративши в серпні 5 кв. км, Сили оборони відновили контроль над 26 кв. км території. Подібна позитивна динаміка спостерігається і на Добропільському напрямку.

Головнокомандувач зазначив, що провів роботу на командних пунктах у районах активних бойових дій, вислухав доповіді командирів і віддав необхідні розпорядження для посилення оборони. Зокрема, йдеться про забезпечення військових додатковими боєприпасами та дронами, зміцнення систем РЕБ і фортифікацій.

Також Сирський вручив нагороди воїнам 82-ї окремої десантно-штурмової бригади та 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади, подякувавши їм за стійкість, професіоналізм і хоробрість.

«Кожен знищений окупант наближає нас до справедливого миру для України», – підкреслив він.