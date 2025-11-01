Сирський перевірив оборону на Покровському напрямку — “Оточення немає, логістика працює”

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський відвідав корпуси та військові частини на Покровському напрямку, де зараз тривають найзапекліші бої. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

За словами Сирського, у Покровсько-Мирноградській агломерації українські війська стримують тиск багатотисячного угруповання противника, який намагається прорвати оборону, інфільтруватися в житлову забудову та перерізати шляхи постачання. Водночас командувач наголосив — про жодне оточення чи блокування міст не йдеться, логістика підтримується.

«Триває комплексна операція зі знищення та витіснення ворожих сил із Покровська. Основний тягар — на плечах підрозділів Збройних Сил України, зокрема операторів безпілотних систем та штурмових груп», — зазначив він.

За розпорядженням Головнокомандувача, у місті працюють зведені групи Сил спеціальних операцій, Військової служби правопорядку, СБУ, Головного управління розвідки та інших складових Сил оборони.

«Ворог у Покровську платить найдорожчу ціну за намагання виконати завдання кремлівського диктатора щодо окупації українського Донбасу. Продовжуємо звільнення та зачистку території на Добропільському виступі. Покровськ — тримаємо. Мирноград — тримаємо», — підкреслив Сирський.

Він додав, що оборона агломерації буде підсилена додатковими підрозділами, озброєнням, технікою, а також безпілотними системами та засобами БпЛА.

«Дякую українським солдатам, сержантам і офіцерам, які нищать ворога та тримають стрій», — резюмував Головнокомандувач.