        Суспільство

        Сирський перевірив оборону на Покровському напрямку — “Оточення немає, логістика працює”

        Сергій Бордовський
        1 Листопада 2025 16:33
        читать на русском →
        Сирський заслухав доповіді командирів на Покровському напрямку / Фото: Олександр Сирський/Telegram
        Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський відвідав корпуси та військові частини на Покровському напрямку, де зараз тривають найзапекліші бої. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

        За словами Сирського, у Покровсько-Мирноградській агломерації українські війська стримують тиск багатотисячного угруповання противника, який намагається прорвати оборону, інфільтруватися в житлову забудову та перерізати шляхи постачання. Водночас командувач наголосив — про жодне оточення чи блокування міст не йдеться, логістика підтримується.

        «Триває комплексна операція зі знищення та витіснення ворожих сил із Покровська. Основний тягар — на плечах підрозділів Збройних Сил України, зокрема операторів безпілотних систем та штурмових груп», — зазначив він.

        За розпорядженням Головнокомандувача, у місті працюють зведені групи Сил спеціальних операцій, Військової служби правопорядку, СБУ, Головного управління розвідки та інших складових Сил оборони.

        «Ворог у Покровську платить найдорожчу ціну за намагання виконати завдання кремлівського диктатора щодо окупації українського Донбасу. Продовжуємо звільнення та зачистку території на Добропільському виступі. Покровськ — тримаємо. Мирноград — тримаємо», — підкреслив Сирський.

        Він додав, що оборона агломерації буде підсилена додатковими підрозділами, озброєнням, технікою, а також безпілотними системами та засобами БпЛА.

        «Дякую українським солдатам, сержантам і офіцерам, які нищать ворога та тримають стрій», — резюмував Головнокомандувач.


