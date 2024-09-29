Політика

Сирський намітив ключові завдання і пріоритети на жовтень
29 Вересня 2024 12:27
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генштаб, сирський
Олександр Сирський / Фото Генштаб ЗСУ

У Збройних Силах України підбили підсумки діяльності у вересні цього року, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський визначив ключові завдання і пріоритети на наступний місяць, повідомив Генштаб ЗСУ.

“Захід під керівництвом головнокомандувача ЗС України провели з використанням закритої мережі відеоконференцзв’язку за участю командувачів видів, окремих родів, угруповань військ та начальників органів військового управління”, – наголошується в повідомленні у Facebook.

Присутні розглянули низку актуальних питань, зокрема: мобілізаційні аспекти, посилення ефективності управління діями військ, підвищення якості підготовки воїнів, необхідність оперативного узагальнення та врахування бойового досвіду та нарощування результативності ураження противника.

Крім того, визначені посадові особи Генерального штабу доповіли аналіз виконання оперативних завдань за напрямами діяльності, проблемні питання та шляхи їх вирішення.


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