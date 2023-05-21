Суспільство

Ми наближаємося до взяття Бахмута у тактичне оточення – Сирський

21 Травня 2023 16:39
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війна, бахмут, сирський

Збройні сили України продовжують просуватися по флангах у передмісті Бахмута.

Про це розповів командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

“Попри те, що ми зараз контролюємо незначну частину Бахмуту, значення її оборони не втрачає своєї актуальності. Це надає нам можливості входу в місто в разі зміни обстановки. А це неодмінно відбудеться.

Ми продовжуємо просуватись по флангах у передмісті Бахмута і фактично наближаємося до взяття міста у тактичне оточення. Завдяки цьому ми зможемо контролювати всі висотні будівлі, зайняті, ворогом і поступово їх знищувати. Це позбавляє ворога контролю за підступами до міста і дає нам певні тактичні переваги” – написав він.

Сирський уточнив, що вони з командирами детально розібрали наші дії і порядок знищення ворога.

“Ситуація складна, але під контролем” – резюмував він.


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