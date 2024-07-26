Політика

Сирський двічі за день доповідав Зеленському щодо ситуації на фронті
26 Липня 2024 21:01
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Олександр Сирський і Володимир Зеленський / Фото ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація на Покровському напрямку “розбирається детально”.

“Саме цей напрямок був і залишається основним напрямком російських атак. Двічі сьогодні були доповіді Головкома (Олександра) Сирського. Має бути зроблене й буде зроблене все, щоб посилити наші позиції, нашу українську здатність завдавати окупанту відчутних втрат”, – заявив Зеленський у своєму відеозверненні.

Він також повідомив, що провів нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим, на якій йшлося про нові оборонні пакети для України.

“Важливо, щоб наші воїни отримували саме те, що необхідно в цих умовах дуже жорстких боїв і тиску російської армії”, – сказав президент.


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