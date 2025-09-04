Сирський доручив посилити напрямок перехоплювачів “шахедів”

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів комплексну нараду щодо нарощування спроможностей за напрямком протидії ударним дронам “шахед”.

Про це Олександр Сирський написав в Telegram.

“Створюємо ешелоновану систему протидії ворожим “шахедам” та “гераням”. Наше спільне завдання — формувати більше таких екіпажів, навчати більше операторів-винищувачів, забезпечувати для них більше ефективних засобів ураження та РЛС”, — йдеться в повідомленні.

Під час наради Сирський заслухав доповіді про:

ефективність виконання завдань підрозділами БпЛА-перехоплювачів;

стан та перспективи забезпечення підрозділів різними типами дронів;

порядок подальших дій щодо підвищення ефективності боротьби з ударними й розвідувальними БпЛА противника;

наявні проблемні питання та пропозиції щодо їх вирішення.

Триває відбір особового складу для комплектування екіпажів БпЛА-перехоплювачів, формуються нові штатні підрозділи.

“За підсумками наради поставив завдання для усунення недоліків та посилення роботи за напрямком дронів-перехоплювачів”, — зазначив Сирський.