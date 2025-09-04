        Суспільство

        Сирський доручив посилити напрямок перехоплювачів “шахедів”

        Галина Шподарева
        4 Вересня 2025 20:11
        читать на русском →
        Олександр Сирський / Фото: t.me/osirskiy
        Олександр Сирський / Фото: t.me/osirskiy

        Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів комплексну нараду щодо нарощування спроможностей за напрямком  протидії ударним дронам “шахед”.

        Про це Олександр Сирський написав в Telegram.

        Реклама
        Реклама

        “Створюємо ешелоновану систему протидії ворожим “шахедам” та “гераням”. Наше спільне завдання — формувати більше таких екіпажів, навчати більше операторів-винищувачів, забезпечувати для них більше ефективних засобів ураження та РЛС”, — йдеться в повідомленні.

        Під час наради Сирський заслухав доповіді про:

        • ефективність виконання завдань підрозділами БпЛА-перехоплювачів;
        • стан та перспективи забезпечення підрозділів різними типами дронів;
        • порядок подальших дій щодо підвищення ефективності боротьби з ударними й розвідувальними БпЛА противника;
        • наявні проблемні питання та пропозиції щодо їх вирішення.

        Триває відбір особового складу для комплектування екіпажів БпЛА-перехоплювачів, формуються нові штатні підрозділи.

        “За підсумками наради поставив завдання для усунення недоліків та посилення роботи за напрямком дронів-перехоплювачів”, — зазначив Сирський.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини