Сирійські повстанці використовують слабкість іранських проксі для раптового наступу, – CNN

Повстанці на півночі Сирії почали раптовий наступ, намагаючись скористатися зусиллями Ізраїлю щодо ослаблення регіональних проксі Ірану. Вони вже захопили близько 40 міст і сіл, які контролювалися урядовими військами, а також сирійську військову базу.

Як пише CNN, повстанці наблизилися до другого за величиною міста Сирії Алеппо. Місто контролюється урядом Асада і проіранськими ополченцями з 2016 року.

Повстанці заявили, що наступ було розпочато з метою стримати сирійський уряд та “іранських ополченців”, які “оголосили відкриту війну” сирійському народу.

Раптова операція в середу стала першим значним зіткненням між сирійськими повстанцями і режимом з березня 2020 року, коли Росія і Туреччина виступили посередниками в припиненні вогню на півночі країни.

Протягом останнього року Іран спостерігав за тим, як його проксі “Хезболла” зазнає поразки внаслідок запеклої ізраїльської повітряної та наземної кампанії в Лівані. Бойове угруповання, якому приписували порятунок режиму Асада від сирійських повстанців, наразі значно ослаблене, а більшість його лідерів убито.

Туреччина намагалася зупинити наступ повстанців, щоб “запобігти подальшій ескалації напруженості в регіоні через агресію Ізраїлю”, повідомило CNN джерело в турецьких службах безпеки, маючи на увазі війни в Лівані та Газі.

Іранські державні ЗМІ повідомили, що в Алеппо вбито бригадного генерала Корпусу вартових ісламської революції Кіумарса Пурхашемі, старшого іранського військового радника в Сирії.

На думку аналітиків, повстанці використовують вакуум, що утворився після ослаблення “Хезболли”, для просування в Сирії.

“Повстанці бачать можливість перевірити лінію фронту, коли “Хезболла” ослаблена, Іран перебуває під тиском, а Росія зайнята Україною… Повстанці були здивовані власним успіхом і натиснули сильніше”, – каже старший аналітик із Сирії в Міжнародній кризовій групі Нанар Хавач.