Синєгубов розповів, як Харківщина підготувалась до зими

Голови Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов розповів про стан готовності громад області до зимового періоду та роботу команди ХОВА над децентралізацією опалення.

За його словами 48 з 56 територіальних громад вже розпочали опалювальний період: тепло є як в установах соцсфери — 88%, так і в житлових будинках — 97%. У роботу запущено 88% котелень.

“Триває відновлення енергетичних об‘єктів. Для цього отримали державну субвенцію 2,5 мільярди, з них 2 мільярди — для посилення енергобезпеки Харкова. 500 мільйонів — для котелень ще трьох населених пунктів Харківщини”, – сказав Синєгубов.

Теплопостачальні підприємства області оснащені 39 когенераційними установками, які забезпечують безперебійне енергопостачання. Окрім того, в їхньому розпорядженні понад 1200 генераторів, а також 3-добовий запас палива для підтримання роботи в умовах надзвичайних ситуацій.

Наразі в ОВА продовжують працювати над забезпеченням палива для домогосподарств, зокрема для вразливих категорій населення.

“Завдяки співпраці із міжнародними партнерами вдалося закрити потреби 8776 домогосподарствам: 6531 — отримали паливо, а 2245 — грошову допомогу для самостійної закупівлі. ООН надасть одноразову грошову допомогу 9000 домогосподарствам для закупівлі палива”, – додав очільник ОВА.

Також в області підготували 798 Пунктів незламності. 115 з них готові до розгортання впродовж двох годин у разі надзвичайної ситуації.

У шести громадах Куп’янщини, а також у Вовчанську й Липцях не буде централізованого опалення. Для цих населених пунктів, за словами Синєгубова, розроблені резервні плани і будуються нові газові котельні.