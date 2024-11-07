Економіка

Синєгубов розповів, як Харківщина підготувалась до зими
7 Листопада 2024 16:50
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зима, опалення
Когенераційна установка в одній з котелень / Фото: Суспільне

Голови Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов розповів про стан готовності громад області до зимового періоду та роботу команди ХОВА над децентралізацією опалення. 

За його словами 48 з 56 територіальних громад вже розпочали опалювальний період: тепло є як в установах соцсфери — 88%, так і в житлових будинках — 97%. У роботу запущено 88% котелень.

“Триває відновлення енергетичних об‘єктів. Для цього отримали державну субвенцію 2,5 мільярди, з них 2 мільярди — для посилення енергобезпеки Харкова. 500 мільйонів — для котелень ще трьох населених пунктів Харківщини”, – сказав Синєгубов.

Теплопостачальні підприємства області оснащені 39 когенераційними установками, які забезпечують безперебійне енергопостачання. Окрім того, в їхньому розпорядженні понад 1200 генераторів, а також 3-добовий запас палива для підтримання роботи в умовах надзвичайних ситуацій.

Наразі в ОВА продовжують працювати над забезпеченням палива для домогосподарств, зокрема для вразливих категорій населення. 

“Завдяки співпраці із міжнародними партнерами вдалося закрити потреби 8776 домогосподарствам: 6531 — отримали паливо, а 2245 — грошову допомогу для самостійної закупівлі. ООН надасть одноразову грошову допомогу 9000 домогосподарствам для закупівлі палива”, – додав очільник ОВА.

Також в області підготували 798 Пунктів незламності. 115 з них готові до розгортання впродовж двох годин у разі надзвичайної ситуації.

У шести громадах Куп’янщини, а також у Вовчанську й Липцях не буде централізованого опалення. Для цих населених пунктів, за словами Синєгубова, розроблені резервні плани і будуються нові газові котельні.


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