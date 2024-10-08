Економіка

Синєгубов розповів про готовність Харківщини до опалювального сезону
8 Жовтня 2024 18:17
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На Харківщині до зими готові 98% об’єктів теплового та водопровідного господарства, на той же відсоток — житловий фонд.

Про це в етері марафону “Єдині новини” 8 жовтня розповів очільник обладміністрації Олег Синєгубов.

“Триває підготовка до зими. Станом на зараз усі визначені об‘єкти соціальної сфери — школи, лікарні та інші — підготовлені до опалювального сезону.

Є населені пункти, які майже повністю зруйновані. Є ті, що з 2022 року не під’єднані до електромереж, бо вони перебувають у сірій зоні. Населені пункти, де ми можемо відновлювати (інфраструктуру), на 100% готові до опалювального сезону. Це медичні заклади, заклади освіти, які наразі працюють або в змішаному форматі, або навіть онлайн, бо вони всі у нас використовуються як пункти незламності”, — сказав Синєгубов.


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