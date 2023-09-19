Суспільство

Синєгубов розповів деталі нічної атаки на Харків

19 Вересня 2023 08:30
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ракетний удар

О 23:10 18 вересня окупанти завдали 3 удари у Холодногірському районі Харкова.

Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, тип ракет встановлюється. Внаслідок обстрілу виникла пожежа нежитлової будівлі. Без постраждалих.

“Протягом доби по області авіаційних ударів зазнали Берестове Куп’янського району, Копанки та Шийківка Ізюмського району. Під артилерійським вогнем опинилися понад 16 населених пунктів області, зокрема Одноробівка, Стрілеча, Вовчанськ, Озерне, Строївка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка”, – йдеться у повідомленні.

Протягом доби постраждалих внаслідок збройної агресії РФ не зафіксовано.


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